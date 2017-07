Robby Berenstein, voorzitter C-47.





De lezing wordt gehouden in de ballroom van het Lalla Rookhgebouw. De inleiding zal worden verzorgd door de huisarts Rab William, die met zijn jarenlange actieve participatie in veel vitale instituten, zijn sporen heeft verdiend in de gezondheidssector. Na de inleiding zal er een discussie volgen met vertegenwoordigers uit de gezondheidssector, waaronder: De Nationale Ziekenhuisraad, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Surinaamse vereniging van Assurantie Maatschappijen.Terwijl de gemeenschap zich ernstig zorgen maakt over de voortdurende problemen en achteruitgang in de sector, blijven maatregelen ter beteugeling van de problematiek uit, vindt C-47. De bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg dreigt steeds buiten het bereik te geraken van grote delen van de samenleving, waarbij vaak bijbetaald moet worden voor essentiële diensten.Berenstein zegt dat het antwoord van minister Patrick Pengel van Volksgezondheid later op de dag in De Nationale Assemblee op indringende vragen, goed gevolgd zal worden. Deze worden meegenomen in de paneldiscussie. De vakcentrale vindt dat door allerlei populistische en ondoordachte maatregelen die de regering heeft genomen, de financiering van de medische zorg onhoudbaar is geworden."Het is meer dan duidelijk dat wij op deze voet niet langer verder kunnen, en dat een ommekeer geboden is. Daarom wordt het openbare debat over dit onderwerp donderdagavond gehouden," zegt Berenstein. Met vereende krachten kunnen de vele en structurele problemen in de gezondheidszorg met succes aangepakt worden, meent de vakbondsleider.