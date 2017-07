Diverse personeelsleden worden ervan verdacht bewust gemanipuleerd te hebben met innings- en betaalprocessen van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen. Ook is er geknoeid met opgeslagen ontvangst- en betaalgegevens in de geautomatiseerde bestanden van de Belastingdienst. Dit is gebeurd om de schijn op te wekken dat de bedragen daadwerkelijk geïnd zijn. De verdachten hebben de ontvangen bedragen niet aan de Belastingdienst afgestaan maar het geld zelf opgestreken.Deze fraude heeft plaatsgevonden van januari 2015 tot april 2016. Tot nu toe is vastgesteld dat het gaat om minimaal SRD 5 miljoen. Er is geraffineerd te werk gegaan. Ontvangstgegevens zijn in het geautomatiseerde systeem van de Belastingdienst gemanipuleerd en ter verwerking aangeboden in de reguliere innings- en betaalprocessen van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen.Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel manipulatieve handelingen zijn gepleegd in het systeem. Enkele verdachten zijn reeds in beeld gebracht. De knoeierij heeft plaatsgevonden door mensen die toegangsrechten hebben in het systeem. De zaak is nog in onderzoek.