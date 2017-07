Het Kabinet van de President heeft via het Nationaal Informatie Instituut zojuist de volgende verklaring uitgegeven:"Uit verschillende mediaberichten is gebleken, dat er enige onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot de positie van de procureur-generaal bij het Hof van Justitie.De president van de Republiek Suriname heeft een constructief gesprek gehad met genoemde functionaris.Alhoewel er een verschil van mening bestaat heeft de president, indachtig het hoger 's landsbelang het besluit genomen om de ontstane situatie aan een nadere beschouwing te onderwerpen."