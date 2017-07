De onderschepte cocaïne op de Jules Sedney haven, opgeslagen in sporttassen tussen hout.





Door de honderd procent controle van alle containers stuitte de douane op de cocaïne. Het is nog niet duidelijk om hoeveel drugs het gaat. De zaak is nog in onderzoek. Diverse instanties zijn ingeschakeld.De sporttassen met de cocaïne waren in diverse containers verstopt. Er zijn nog geen verdere details bekend.