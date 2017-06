Een politiehelikopter vliegt boven het Hooggerechtshof in Caracas, Venezuela. (Foto's: Reuters)





Er zijn geen meldingen van gewonden. Het incident heeft de president van het in politieke crisis gedompelde land aangespoord om deze toe te schrijven aan “terroristen” die een staatsgreep proberen te plegen.“We zullen de helikopter vinden en degenen die achter deze gewapende terroristische aanslag tegen de instituten van het land staan”, zei president Nicolas Maduro. “Het had kunnen leiden tot tientallen doden."De 54-jarige socialistische leider kijkt al drie maanden aan tegen protesten van oppositieleiders die hem hebben betiteld als een dictator die de eens welvarende economie heeft vernietigd. Ook binnen de overheid en de veiligheidsdiensten is er toenemende ontevredenheid ontstaan.Er zijn minstens 75 mensen overleden bij het geweld tijdens de protesten. Meer dan honderden zijn gewond en gearresteerd tijdens de anti-regeringsdemonstraties sinds april. De demonstranten eisen algemene verkiezingen, maatregelen om de wurgende economische crisis te verlichten, de vrijlating van honderden gevangen oppositieactivisten en de onafhankelijkheid van het door de oppositie gecontroleerde parlement.Maduro zegt dat de oppositie een staatsgreep tegen hem willen aanmoedigen onder aansturing van de Amerikaanse overheid die het gemunt heeft op de olievoorraden van Venezuela, de grootste ter wereld.In een communiqué zei de Venezolaanse regering dat de helikopter is gestolen door de onderzoekspolitiepiloot Oscar Perez, die zelf zijn rebellie tegen Maduro heeft verklaard. In beelden die op sociale en lokale media worden gedeeld, is Perez te zien die met een banner zwaait uit de helikopter. Op de banner staat in grote letters “Liberty (vrijheid)” en het nummer “350”. Het nummer verwijst naar het grondwettelijk artikel op grond waarvan mensen het recht hebben om zich te verzetten tegen een ondemocratische regering.Een video die op hetzelfde moment op het Instagram-account van Perez werd geplaatst, toont hem voor een aantal gewapende mannen met een kap op. In het filmpje zegt hij dat er een operatie onder weg was om de democratie te herstellen. Voorts zegt hij dat hij een coalitie van militaire -, politie - en burgerambtenaren vertegenwoordigde die tegen de “criminele” overheid is. Hij drong aan op het ontslag van Maduro en riep op tot algemene verkiezingen. “Deze strijd is ... tegen de laaghartige regering. Tegen tirannie," zei hij.Lokale media hebben Perez ook gerelateerd met een actiefilm van 2015,, die hij mede heeft geproduceerd en waarin hij heeft geacteerd als intelligentieagent die een ontvoerde zakenman redde.Getuigen hebben dinsdag gemeld dat er meerdere explosies waren in het centrum van Caracas, waar het pro-Maduro Hooggerechtshof, het presidentieel paleis en andere belangrijke overheidsgebouwen zich bevinden.Opposanten tegen Maduro zien het ministerie van Binnenlandse Zaken als een bastion van onderdrukking. Zij haten ook het Hooggerechtshof voor zijn reeks uitspraken die de macht van de president versterken en het oppositie gecontroleerde parlement ondermijnen.