De uitgebrande cabine van de graafmachine in de Romamijn. (Foto's: RGM)





Ongeveer 100 gewapende illegale goudzoekers hebben op dinsdagavond omstreeks 7 uur werknemers van het goudbedrijf aangevallen. Er zijn vier gewonden gevallen. Read is blij dat er geen doden zijn gevallen. Hij is echter zeer bezorgd dat de porknokkers nu gewapend opereren. De bondsvoorzitter legt uit dat het verwijderen van porknokkers door een detachement van de politie geassisteerd door manschappen van de Ordening Goudsector Suriname (OGS) en de security van RGM eerder op de dag de oorzaak is geweest van de woede-uitbarsting bij de illegale goudzoekers. De aanwezige manschappen konden de groep illegalen niet aan en moesten op versterking wachten, vertelt Read.De directie van RGM heeft gezegd dat de groep illegalen zich zeer agressief opstelde en er niet voor heeft geschroomd geweerschoten te lossen. “De gevaarlijke situatie genoodzaakte de politie om waarschuwingsschoten te lossen. Hierbij is een goudzoeker in zijn been geraakt.” De porknokkers hebben drie werknemers van het goudbedrijf verwond. Ze zijn bekogeld met stenen en hebben glassplinters in het gezicht en in de ogen gehad.De schade aan bedrijfseigendommen is enorm. De cabine van een graafmachine en een dozer zijn in brand gestoken. Ook de security post van de OGS is in brand gestoken. De illegalen hebben de mijn omstreeks 11 uur ’s avonds verlaten. RGM heeft de werkzaamheden in de Romamijn voorlopig stopgezet door de schade aan de machines.Rosebel heeft laten weten dat Makamboa en de goudzoekers van Nieuw Koffiekamp niet betrokken zijn bij dit incident. De politie heeft twee aanhoudingen gepleegd. Bondsvoorzitter Read zegt dat er op dit moment een sterke bezetting van de politie op het bedrijfsterrein in Brokopondo is, waardoor de veiligheid van de medewerkers in de mijn voorlopig is gegarandeerd. De bond en de directie zullen vandaag enkele brandende vraagstukken, waaronder de veiligheid en de laatste drie punten van de collectieve arbeidsovereenkomst, bespreken.