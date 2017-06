Een betoger houdt de nationale vlag op terwijl een bankfiliaal,gevestigd in het gebouw van het Hooggerechtshof van Justitie, brandt tijdens een protest tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro, in Caracas, Venezuela.(Foto's: Reuters)





Tegenstanders van Maduro zijn met hun protesten de derde maand ingegaan. Ze houden straatdemonstraties die routinematig door veiligheidstroepen en de politie worden opgebroken. De botsingen tussen de twee groepen hebben geleid tot de dood van minstens 71 mensen."Onze boodschap gaat naar alle stations van de metro," zei oppositiepartner Juan Mejia voordat hij een metrostation van Caracas instapte. "Onze boodschap zal alle Venezolanen bereiken die de wens voor een ander land hebben uitgedrukt, maar die moeten voortgaan en zorgen voor het dagelijks brood voor hun familie."Mejia zei dat medewerkers van de metro van de hoofdstad, die jarenlang door de regerende socialistische partij werden gecontroleerd, via luidsprekers waarschuwden voor vertragingen door 'een groep oppositie-sympathisanten'.Critici van Maduro zeggen dat hij een dictatuur probeert te forceren door een burgerparlement in te stellen. Het burgerparlement zal op 30 juli worden verkozen. Oppositieleiders zeggen dat de stemming is gericht op het voordeel van de socialisten.Maduro, die na de dood van zijn mentor Hugo Chavez in 2013 werd verkozen, zegt dat de protesten een poging zijn om hem te verwijderen. Hij heeft de oppositie beschuldigd voor een aantal doden. Hij zegt dat de constituerende vergadering het land zal helpen te ontsnappen uit de verlammende economische crisis.De autoriteiten hebben bevestigd dat er nog twee studenten zijn omgekomen bij de protesten. De 20-jarige Luis Vera is verpletterd door een auto in de olieregio Zulia, terwijl Jose Gregorio Perez in het gezicht werd geraakt in de deelstaat Tachira, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.Een andere groep afgevaardigden in ingestapt in stadsbussen die door Caracas en nabijgelegen steden rijden. Ze hebben hun mede passagiers erop gewezen dat de constituerende vergadering "de dictatuur formaliseert". Activisten hadden ook een bezoek georganiseerd aan de Nationale Kiesraad (CNE). De oppositie beschuldigt de Kiesraad ervan de regering van Maduro te bevoordelen. De activisten hebben om posters met berichten als "CNE-medeplichtige van de dictatuur" geplaatst.Het was de eerste keer tijdens de huidige golf van demonstraties dat betogers de instelling hebben kunnen bereiken. Vorige demonstraties naar het hoofdkwartier werden geblokkeerd door veiligheidstroepen.De Amerikaanse vicepresident, Mike Pence, heeft Venezuela donderdag als voorbeeld genoemd van wat er gebeurt als de democratie wordt ondermijnd. Hij heeft de Latijns-Amerikaanse leiders aangemoedigd de regering van Maduro te veroordelen. Maduro heeft de opmerkingen van Pence afgedaan als misleidend.