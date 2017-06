In een verklaring vandaag zeggen de oppositionele partij de protestmanifestatie grondig geëvalueerd te hebben, waarbij de tegenwerking van de huidige regering en de aanpak nauwkeurig zijn bekeken. Zij hebben geconstateerd dat onder druk van de aangekondigde manifestatie de regering haast heeft gemaakt om zaken van actievoerende groepen snel in orde te maken. Een positief resultaat nog voordat de manifestatie had plaatsgevonden. Nota bene nadat de actievoerenden gedurende maanden met de regering bezig waren en maar niet tot een akkoord konden komen, concluderen de partijen.Aangezien de regering Bouterse-Adhin de gevolgen van haar wanbeleid door slecht bestuur en corruptie meedogenloos blijft afwentelen op de Surinaamse burgers en daarbij haar verkwistend beleid niet lijkt te kunnen beteugelen, zullen partijen zowel parlementair als buiten parlementair via strategische sets werken zodat die verandering teweeg wordt gebracht.Aan de achterban is een mogelijkheid geboden haar frustraties te uiten over het volks verarmende, economie vernietigende regeringsbeleid. In de samenleving en bij de achterban is sprake van een grote mate van actiebereidheid vanwege de diepe sociaal-economische crisis die het leven van burgers ondraaglijk maakt.Aan de hand van gezamenlijke ideeën en inzichten van de organisaties zal voorts gewerkt worden aan een crisisbeheersingsplan waardoor het land en zijn volk meteen na de machtswisseling kan worden gered van ondergang.Het desastreuze financieel-economisch beleid zal moeten veranderen en de corruptie die plaatsvindt, moet worden aangepakt. De samenleving kan erop rekenen dat de organisaties - vanuit hun politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid - de ontwikkelingen op de voet volgen. In het belang van de samenleving zal niet geschroomd worden opnieuw acties te voeren.