In de afgelopen periode is de bevolking geconfronteerd met een aantal liquidaties, drugstransporten, roofovervallen, vooral door jongeren en ontvoeringen van jonge meisjes. Zelfs hoogbejaarden worden niet ontzien door de criminelen. Dit moet ophouden!, stelt de VHP. De criminaliteit ontwricht en ondermijnt de samenleving. Deze houdt de samenleving gegijzeld, burgers voelen zich niet meer vrij en veilig. De burger moet in alle rust en vrijheid kunnen leven, eenieder heeft recht op bescherming van de overheid. De regering c.q. de minister van Justitie en Politie is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, benadrukt de politieke partij.President Desi Bouterse heeft een tijdje terug een zeer ernstig beeld geschetst over de veiligheidssituatie in het land. Hij zei dat zaken zijn doorgenomen met de veiligheidsdiensten, de procureur-generaal is geïnformeerd en het geheel is vrij goed in kaart gebracht. "Maar met praatjes alleen krijgen we de veiligheid niet terug. Waarom blijven acties uit om de criminaliteit aan te pakken?", vraagt de VHP zich af.De regering zegt al lange tijd dat criminaliteitsbeheersing een speerpunt is van het kabinetsbeleid. Echter, de gewone burger merkt er niets van. Veel woorden, weinig daden van de regering c.q. de minister van Justitie en Politie, Eugene van der San. De gemeenschap blijft zitten met de immateriële gevolgen, zoals gevoelens van angst en onveiligheid groeien.Als de minister van Justitie en Politie niet eens in staat is de knelpunten en vraagstukken van het Korps Politie Suriname op te lossen, zal hij ook niet in staat zijn de zware criminaliteit aan te pakken. Een ding staat onomstotelijk vast, het beleid van de minister met betrekking tot de criminaliteit deugt niet. Het beleid geeft criminelen vrij-spel en de burgers zijn daarmee vogelvrij verklaard, meent de VHP.Om de criminaliteit effectief te beheersen moet het beleid drastisch worden omgebogen en uitgevoerd met concrete maatregelen. "Alleen dan kan begonnen worden het terugwinnen van het vertrouwen van de burgers. Niet alleen is er een nationaal plan nodig, ook een internationaal plan is vereist voor samenwerking met internationale bestrijdingsorganisaties. De totale ‘intelligence-positie’ van Suriname is komen weg te vallen. Er is helemaal geen zicht op wie de criminelen zijn, waar ze zijn en hoe zij te werk gaan. De politie moet ook goed toegerust worden voor de bestrijding van de criminaliteit en alles wat daarmee samenhangt.Bestaat operatie Octopus nog? Of was dat slechts een dekmantel om de demonstranten van de afgelopen protestacties te intimideren?"