Suriname neemt met twee delegatieleden deel aan een symposium op Jamaica over Wereld Erfgoed en Klimaatsverandering. Stephen Fokké, als site manager van de 'Historische Binnenstad Paramaribo' en hoogleraar Sieuwnath Naipal als klimaatveranderings expert zijn voorgedragen door de Nationale Unesco Commissie/Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.Het symposium wordt van 29-31 mei gehouden door de Jamaica in samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie aldaar en het UNESCO Cluster kantoor. Het thema is. De vertegenwoordigers van Suriname zullen een presentatie te houden over de effecten van klimaatsverandering op de binnenstad van Paramaribo, meldt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.Het doel van dit symposium is te beraadslagen over issues gerelateerd aan de gevolgen van klimaatsverandering op Werelderfgoed sites in de regio. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan Wereld Erfgoed sites met de overweging van goede voorbeelden binnen de Caribische context.