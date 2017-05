De PL ziet het ook als een verantwoordelijkheid om in deze maand de moskeegangers extra te ondersteunen en zal dat doen middels het verstrekken van levensmiddelen, waaronder thee en suiker, zodat de moskeegangers onder iets prettigere omstandigheden kunnen ontvasten. De PL heeft jaren terug het initiatief genomen tot het ondersteunen van moskeeën tijdens de ramadan, in de vorm van levensmiddelenpakketten, en wil deze traditie vanwege haar sociaal karakter voortzetten.De ramadan, de vastenmaand, is de negende maand van de islamitische kalender. Moslims vasten tijdens deze periode van bezinning en reiniging 29 tot 30 dagen lang. Bij zonsopgang begint het vasten, om te eindigen bij zonsondergang. Gedurende deze periode wordt afgezien van eten, drinken en seksuele gemeenschap, maar ook alle andere (negatieve) handelingen die het vasten zouden kunnen verbreken.Wereldwijd zijn er ruim 1,5 miljard moslims, voor wie de ramadan een bijzondere maand is. Vasten levert voor een praktiserende moslim een aantal voordelen op. Zo prikkelt het de spirituele groei en herinnert men zichzelf er aan, dat men behoeftig en zwak is en in feite afhankelijk is van de Almachtige om in zijn of haar basisbehoeften te voorzien, waardoor de verbinding met de Almachtige groter wordt. Voorts ontstaat door het vasten honger en dorst, wat de geest de gelegenheid geeft om aan de fysieke dominantie van het lichaam te ontsnappen en de mogelijkheid te creëren om zich te ontwikkelen. Degenen die vasten ervaren hoe het is om niet in staat te zijn eten en drinken tot zich te nemen, waarmee het begrip voor de armen wordt vergroot, alsook de bereidwilligheid om aan liefdadigheid te doen. Vasten is ook een zeer goede manier om de wilskracht te trainen. Aan alle moslims die vasten wenst de PL een gezegende ramadan toe.