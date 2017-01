Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zet de adviezen van het college aan de regering, op een rijtje. (Foto: Raoul Lith)





Simons vatte opnieuw samen welk besluit De Nationale Assemblee als totaliteit genomen heeft. Er zijn aanbevelingen gedaan over de stopzetting van de aluminium en aluinaarde productie van Suralco in Suriname. Simons benadrukte dat Alcoa de facto de Brokopondo Overeenkomst opzegt, door op 30 november 2015 de aluinaardeproductie, stop te zetten. Zij ging puntsgewijs in op de zienswijze van De Nationale Assemblee.De Assembleevoorzitter bracht in herinnering dat de Memorandum of Understanding formeel ingetrokken is door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, nadat het college hierover een standpunt had ingenomen. De brief is gericht aan Alcoa. In de intentieverklaring staat dat als een van de partijen deze opzegt, de overeenkomst dan beëindigd is. Assembleeleden hebben er aanstoot aan genomen dat er toch onderhandeld is op basis van de Memorandum of Understanding. Simons benadrukte dat De Nationale Assemblee als een eenheid achter de regering zal staan als het gaat om het verdedigen van de rechten van Suriname. Hieraan zal er worden gewerkt de komende dagen. Op 26 januari wordt de openbare vergadering voortgezet.