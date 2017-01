Assembleelid Asiskumar Gajadien





De volksvertegenwoordiger merkt op dat corruptie onder de neus van het staatshoofd plaatsvindt. "Bij zijn kabinet, binnen zijn regering, bij de parastatalen die indirect met hem werken". Gajadien zegt dat hij zich de consequenties die zouden voortvloeien als de president daadwerkelijk de corruptie zou aanpakken, vooralsnog niet kan voorstellen."Ik geloof niet dat de president na zeven jaar corruptie faciliterend beleid, nu corruptie zal aanpakken. Wat hij doet is een afleidingsmanoeuvre om de aandacht van de daadwerkelijke financiële problemen in het land af te leiden." In het belang van het land kan de president volgens Gajadien onmiddellijk beginnen met de onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan bij de uitgifte van hout- en goudconcessies.De VHP is volgens Gajadien, die ook ondervoorzitter is van de partij, al geruime tijd bezig gesprekken te voeren met nationale maar ook internationale instituten en bureaus, voor ondersteuning bij onderzoek van grootschalige corruptie. "We moeten ook internationaal gaan, omdat de middelen van de samenleving op rekeningen in Hong Kong, Dubai, Zwitserland etc terecht zijn gekomen. Er zijn zelfs investeringen in Aruba. Dus het onderzoek zal grootschalig moeten zijn. Die middelen moeten terugkomen voor het volk. Daarom wordt om strategische redenen niet alles nu gepubliceerd," zegt Gajadien die een tipje van de sluier licht.