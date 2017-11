Deze kwestie werd tijdens de openbare commissievergadering over wijziging van de Wet Verdovende middelen aangekaart door Assembleelid Dew Sharman (VHP). Hij kreeg ondersteuning van commissievoorzitter Roché Hopkinson (NDP) en Krishna Mathoera (VHP). Alle drie Assembleeleden hebben hun bezorgdheden en bezwaren kenbaar gemaakt. Zij willen weten waarom de minister toestemming heeft gegeven, terwijl deze wet sinds mei dit jaar in behandeling is bij De Nationale Assemblee.De minister heeft gebruik gemaakt van deze wet waarin hem de bevoegdheid is gegeven om bij beschikking toestemming te verlenen. Mathoera wilde weten of de procureur-generaal (pg) geraadpleegd is door de bewindsman. Eerder heeft de pg in soortgelijke gevallen geen toestemming gegeven. Pengel deelde ook mee dat zaden van Cannabis op de haven liggen voor inklaring, maar de pg heeft hiervoor geen toestemming gegeven.Hopkinson merkte op dat toestemming is gegeven aan mensen die geen wetenschappelijke achtergrond hebben. Er is toestemming gegeven aan onbekende organisaties, die niet lang terug in het leven zijn geroepen. Hopkinson zei dat deze kwestie aan hem knaagt. Hij merkte op dat hij met mond vol tanden staat wanneer mensen hem vragen hierover stellen, terwijl hij lid is van de coalitie. Hij vroeg de regering om weer naar deze zaak te kijken.Minister Pengel zei dat er niks geheimzinnigs is rond deze zaak. Het Staatsbesluit is gepubliceerd. Er is nauw overleg geweest met Landbouw, Veeteelt & Visserij en Justitie en Politie. De aanvragers hebben diverse presentaties gehouden. Het gaat om een wetenschappelijk onderzoek voor medicinale doeleinden. Er is niet lichtzinnig omgesprongen met de beschikkingen. Pengel zal alle beschikkingen sturen naar De Nationale Assemblee en zal de onderbouwing op papier stellen.Sharman zei dat de juridische status van de personen of organisaties die de beschikkingen gekregen hebben niet bekend zijn. Onduidelijk is de achtergronden en wie hun counterparts in Suriname zijn. Mathoera stelde dat de voorwaarden in de beschikking niet duidelijk zijn. In de beschikking is de controle ook niet uitgewerkt en het Tetrahydrocannabinol (THC) gehalte is ook niet aangegeven. Dit bepaalt wanneer de verdovende werking optreedt. In de openbare plenaire vergadering zal verder op deze kwestie worden ingegaan.