De rekening van deze persoon is van SRD 133 gegaan ineens naar SRD 700 gesprongen. Maandenlang was de meter niet opgenomen door de EBS.





Een andere klant die doorgaans SRD 185 betaalde, kreeg een rekening van SRD 435 gepresenteerd. "Ik heb dat geld niet, want daar had ik niet op gerekend. Zeker niet na de dure maand september, waar ook schoolspullen moesten worden gekocht. Straks moet ik ook nog SRD 25 boete betalen." Een andere persoon moest gaan pinnen om de hoge rekening te kunnen betalen. "Waaaat, SRD 800. No man, dat no kan". EBS kreeg zaterdag, op de laatste dag waarop de rekening van september kon worden betaald door een deel van de klanten, heel wat verwensingen te horen. "Gelukkig betaal ik niet automatisch via de bank, anders was bijna mijn heel salaris opgegaan aan EBS!", verzuchtte een man die de rekening niet heeft kunnen ophoesten. Ik ga eerst naar hoofdkantoor, want dit kan echt niet!.De EBS heeft in een persbericht gemeld dat de afgelopen tijd er een toename te merken is aan klachten van klanten die verrast zijn met een rekening die ze niet gewend zijn. Dit heeft te maken met de meteropname. De EBS zegt het aantal klachten over nacalculaties van de stroomrekeningen drastisch te willen reduceren en onderneemt daarom verschillende acties om het meteropnameproces te verbeteren.Om een zuivere rekening te kunnen opmaken, zijn maandelijks de juiste meterstanden nodig. Wanneer de EBS niet in staat is geweest de meterstand op te nemen en de klant de meterstand ook niet zelf doorgeeft, wordt de rekening opgemaakt op basis van het gemiddelde dag-verbruik.Het kan voorkomen dat dit gemiddeld verbruik verschilt van het werkelijke verbruik van de klant. Wanneer er voor langere tijd met een lager gemiddeld verbruik is gewerkt en de EBS over de juiste meterstand beschikt, wordt er een suppletierekening opgemaakt. Deze rekening is het geaccumuleerde verbruik van de maanden waarover er met het gemiddelde verbruik is gewerkt. Heeft de klant teveel betaald dan wordt dit bedrag verrekend met de rekening van de komende maand(en). De EBS stelt de klant hierbij in de gelegenheid om het verschuldigd bedrag in termijnen te betalen. Klanten die denken dat zij te veel of te weinig betaald hebben, kunnen hiervoor bij de EBS terecht.De EBS zal de meteropnamedagen en tijden verruimen met de weekenden. Inmiddels is het bedrijf ook bezig met de voorbereidingen voor de introductie van smart meters. Hoewel de uitvoering hiervan nog enige tijd kan duren, biedt dit wel een lange termijn oplossing voor het probleem van de meteropname. De smart meter is een digitale meter die op afstand door de EBS kan worden afgelezen. Hiermee is de fysieke meteropname niet meer nodig. De EBS biedt via de sms, de website, de mobile app en via de klantenservice zijn klanten de gelegenheid om zelf de meterstand door te geven.