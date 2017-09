Jean-Pierre Polanen en team captain Antoinette Busropan met de prijs die Suriname heeft behaald in Hongarije.





Polanen deelt mee dat het evenement tienduizenden toeschouwers trekt. De nationale en internationale finales worden door een miljoen tv-kijkers gevolgd. Jockeys uit twaalf landen hebben deelgenomen aan de race. VS, Suriname, China, Servië, Turkije, Slowakije, Tjechische Republiek, Slovenië, Roemenie, Uzbekistan, Mongolie en Hongarije waren van de partij.De jockeys reden de afstand van 1100 meter niet op eigen paard, maar kregen traditiegetrouw via een loterij in Hongarije gefokte Arabische volbloeden toegewezen. Het Surinaamse team bestond uit jockey Jean-Pierre Polanen en team captain Antoinette Busropan.Suriname drong door tot de finale en werd daarin derde na China en Servië. Op basis van deze uitzonderlijke prestatie voor een nieuw land in dit evenement werd het team uitgenodigd om ook deel te nemen in 2018.