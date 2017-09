Reddingswerkers vragen omstanders om stil te zijn zodat zij hulpgeroep van overlevenden kunnen horen. (Foto: Reuters)





In nog geen twee weken tijd is Mexico voor de tweede keer getroffen door een verwoestende aardbeving. De heftige beving had een kracht van 7,1. In Mexico City zijn diverse gebouwen ingestort. Ook andere delen van het land zijn getroffen door de beving, die gevolgd werd door naschokken.De korte maar krachtige beving heeft voor enorme schade gezorgd. Meer dan vier miljoen mensen in Mexico zitten zonder elektriciteit. De meeste doden zijn gevallen in de deelstaten Puebla, Morelos en hoofdstad Mexico City, meldt CNN.De Mexicaanse president, Enrique Peña Nieto, heeft aangegeven dat het land geconfronteerd wordt met een nieuwe nationale noodsituatie. Hij deelde mee dat militairen ook ingezet zijn bij de hulpverlening, die de hele nacht doorgaat.