Het onderzoek van de zaak wordt bemoeilijkt, omdat getuigen ontbreken, zeggen Mexicaanse ambtenaren. Netflix zegt dat de feiten rondom de dood van Portal "nog onbekend" waren.Een vriend van de filmmaker vertelde de Spaanse krant El Pais dat Portal in de regio reisde en foto's maakte van locaties. Hij is maandag gedood, maar het nieuws is nu pas vrijgegeven.In zijn tienjarige carrière heeft Portal heel wat locaties aangewezen voor high-profile films, waaronder de nieuwste James Bond-film,Narcos is een hit serie over de opkomst en val van de Colombiaanse drugslord Pablo Escobar. Portal was als freelancer werkzaam voor het vierde seizoen, dat zich naar verluidt richt op het beruchte Juárez drugskartel in Mexico.In een verklaring zei Netflix: "We zijn ons bewust van het heengaan van Carlos Muñoz Portal, een gerespecteerde locatie scout, en sturen onze condoleances naar zijn familie. De feiten rondom zijn dood zijn nog onbekend, aangezien de autoriteiten de zaak blijven onderzoeken.'