VHP-voorzitter, Chan Santokhi, overhandigt een oorkonde en een enveloppe wereldfietser Somen Debnath. Rechts Indiase ambassadeur Satender Kumar. (Foto: VHP Mediacommissie)





Santokhi feliciteerde ook de ambassadeur met de 70e Onafhankelijkheidsdag van India, waarop traditioneel door de Indiase ambassade de nationale vlag wordt gehesen. In het partijcentrum stelde Santokhi de fietser voor aan de aanwezige leden en informeerde hem over de VHP als één van de grootste politieke organisaties in Suriname, die al 68 jaar bestaat. Hij stond stil bij de geschiedenis van de VHP. Hij merkte op dat de partij ook meegaat met vernieuwing en veranderingsprocessen die zich nationaal, regionaal en internationaal voltrekken.Somen Debnath trekt al fietsend de wereld rond om de boodschap over bewustwording over hiv/Aids te bevorderen alsook die van vrede en humaniteit uit de Indiase cultuur, meer in het bijzonder onder de minder bevoorrechten der aarde. De VHP deelt mee dat de bijzondere waardering niet alleen gegeven is voor zijn missie, maar ook voor zijn uitzonderlijke geestkracht naar de mensheid toe.Op zijn beurt dankte de wereldfietser de VHP voor de warme ontvangst en de gastvrijheid die hem ten deel is gevallen. Debnath waardeert het dat hij ook in Suriname veel mensen heeft leren kennen, waardoor zijn netwerk van vrienden groeit. Aanvankelijk zou de wereldfietser vandaag richting Frans-Guyana vertrekken, maar zal vanwege activiteiten en uitnodigingen, langer verblijven in Suriname.