118 beoefenaars van taekwondo hebben een hogere graad in hun sport gekregen. De Kimmoo Taekwondo Academy Suriname onder leiding van Master 5e dan Taekwondo Tino Lew, heeft afgelopen zaterdag in een druk bezochte Ismay van Wilgen sporthal de certificaatuitreiking van de periodieke band graduatie examens georganiseerd.Van de 118 kandidaten deden 6 het laatste onderdeel van hun zwarte band (1e dan) examen. Drie hebben het zwarte band examen in 1 keer gehaald, 2 na herkansing en 1 heeft de herkansing niet kunnen doen, omdat hij voor studie is vertrokken naar Nederland. Het zwarte band examen bestond uit 3 deelexamens, waarvan het eerste deel onder begeleiding van Grootmeester (7e dan Taekwondo) Van der Kooye geschiedde in april toen hij uit Nederland bij KTA op bezoek was.Het tweede deel van het examen bestond uit een theoretisch deel waarbij er 26 vragen beantwoord dienden te worden, er moest een verslag worden ingediend en de kandidaat moest de uitvoering van de technieken tonen. De jongste kandidaat die slaagde voor het zwarte band examen is de 12-jarige Alysha Badri. Ze moet tot haar 15e de Poom band (kinder zwarte band) dragen volgens de internationale regels van de Kukkiwon, het taekwondo wereldhoofdkwartier.Taekwondo brengt respect en discipline bij aan de deelnemers en onder de juiste begeleiding verbetert het doen van taekwondo de schoolprestaties en de leiderschapskwaliteiten van de beoefenaars. Middels de examens en het banden systeem wordt de atleten geleerd om doelen te stellen en om zich in te zetten en de gestelde doelen te behalen, zegt de sportschool.De examens zijn niet alleen fysiek, maar ook mentaal worden de pupillen tot het uiterste gedreven. Wie zich niet volledig inzet kijkt al gauw tegen een herkansing aan. Elke pupil ouder dan 8 jaar heeft ook een theorie onderdeel waarbij de kennis over taekwondo wordt getoetst. De oudste kandidaat (56 jaar) is geslaagd voor de blauwe band.