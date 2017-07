De resultaten van VWO en Havo vallen tegen. Ook in vergelijking met vorig jaar.





Onderdirecteur Onderwijs, Muriel Hoepel, om een reactie gevraagd over de resultaten, zegt aan Starnieuws dat nog een evaluatie gepleegd zal worden over de resultaten. Het aantal direct geslaagden dit jaar is met ongeveer 10% teruggelopen. Hoepel merkt op dat de onderbreking van het onderwijs door stakingen mogelijk ook een rol hebben gespeeld. Er zijn wel inhaalprogramma's geweest om de leerstof in te halen. Pas na evaluatie kan worden aangegeven waar het aan gelegen heeft dat het aantal geslaagden minder is geworden. Gehoopt wordt op een beter resultaat na de herexamens.Scholengemeenschap Tamanredjo (SGT) heeft dit schooljaar het meest aantal geslaagden. Van de 43 kandidaten voor VWO zijn 29 (67%) direct geslaagd, terwijl 7 (16%) herexamen hebben en zeven afgewezen zijn. Voor Havo scoort Scholengemeenschap Maho met 59% geslaagden het hoogst. Het slechtst heeft Scholengemeenschap Kwatta (SGK) gepresteerd. Van de 22 examenkandidaten voor VWO zijn slechts 3 geslaagd (14%) en 3 hebben herexamen. 16 scholieren (73%) is afgewezen. Christelijke Havo heeft 33% geslaagden, de laagste score en SGK heeft op Havo-niveau 35% geslaagden.