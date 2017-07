Geslaagden van Scholengemeenschap Maho.





Vorig jaar had de school voor het eerst Havo-geslaagden (74% na herexamen). In totaal hebben 64 kandidaten deelgenomen aan het eindexamen. Hiervan zijn 35 direct geslaagd, 14 hebben herexamen (22%), 14 (22%) zijn afgewezen en 1 student moet inhaalexamen maken.De best geslaagde voor het VWO is Nawin Chotkan (S-pakket) met een score van 53 punten en voor Havo is dat Nandini Debi Tewari (R-pakket) met een totaal aantal punten van 48. Indien de scholieren zich onder begeleiding van de docenten maximaal zullen inzetten de komende dagen, zal het eindresultaat volgens Kromokarjo veel beter uitzien. Het herexamen vangt de volgende week donderdag aan.