Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat de bestuurder en zijn echtgenote en dochter reden over de Gangaram Pandayweg. Ter hoogte van kilometer 19,5 heeft Gobind door tot nog toe onbekende redenen de controle over de besturing van het voertuig verloren. Hij is met het voertuig tegen een elektrische mast aangekomen. Gobind is ter plaatse overleden.De twee inzittenden hebben letsels opgelopen en zijn na medische behandeling in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heengezonden. Het lichaam is voor obductie in beslag genomen.