Surinam Airways Fête de la Cuisine bestaat dit jaar vijf jaar. Zoals ieder jaar komen de Michelin chefs weer de sterren van de hemel koken. "Gelet op het feit dat dit jaarlijkse evenement velen de helpende hand biedt, kunnen wij het vijfjarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is er als kers op de taart een optreden van de bekende Amerikaanse zangeres Oleta Adams en haar band," zegt de Surinam Airways Fête de la Cuisine.Vier jaar geleden waren senioren- en kindertehuizen het doel waarvoor het feest van de keuken fondsen wierf. Sinds 2016 is er een fonds voor ernstig zieke kinderen opgericht. De afgelopen vier jaar heeft Surinam Airways Fête de la Cuisine naast de ouderen van Huize Beatrix en Kibri Mi, kinderen van Maria Hoeve, Odo Nibi en Huize Tyltyl en de Nationale Blindenstichting geholpen. Ook de studiekosten van een student heeft Surinam Airways Fête de la Cuisine voor haar rekening genomen. Daarnaast mag de jonge leerlingkok Sadé Jap A Joe drie maanden stage lopen bij de Michelin-sterren chefs in Nederland en België. Uit het fonds dat vorig jaar is opgericht, heeft de organisatie SRD 25.000,- gedoneerd aan de ouders van Yuri Kasanredjo, het jongetje dat een beenmergtransplantatie nodig heeft.Het feest is van 6 t/m 10 juni 2017. De organisatie hoopt dit jaar wederom vele gasten te zullen trekken voor de diners in Riverside Shadien, Bodega & Grill De Waag en Courtyard Marriott, zodat ze meerdere kinderen met hetzelfde lot als Yuri kan helpen.