De Chinese president, Xi Jinping, bij de opening van het OBOR-forum. (Foto's: Reuters)





Hoewel de focus op de samenwerking tussen de landen langs de eeuwenoude Zijderoute ligt, zijn de overige landen in deze drie continenten en de Amerika’s welkom om een internationale partner te worden, zegt Xi.De nieuwe versie van deze Zijderoute, draagt de naam(één gordel, één weg - OBOR). Bij de realisatie van het plan is een vreedzame en stabiele omgeving vereist. De nieuwe ‘weg’ moet er één zijn van vrede, welvaart, openstellen, innovatie en verbinding van verschillende beschavingen. Deelnemers moeten respect hebben voor elkaars soevereiniteit, waardigheid, territoriale integriteit, ontwikkelingspad en sociaal systeem, motiveert Xi het plan. “De geschiedenis is de beste leraar”, deze toont aan dat met wederzijds respect en ontwikkeling, een toekomst van geluk, vrede en harmonie mogelijk is, als we de eerste stap naar elkaar met moed nemen.Het forum is vanmorgen gestart met 29 staats- en regeringshoofden, ministers en vertegenwoordigers van internationale organisaties en iets meer dan 1.200 belanghebbenden uit 130 landen. Naast Xi, hebben verschillende presidenten en vertegenwoordigers van internationale organisaties het woord gevoerd. Zij hebben het project aangeprezen en hebben gewezen op de vele voordelen van hun respectieve land en volk. De regionale economische integratie zal de onderlinge samenwerking, de vreedzame en culturele betrekkingen bevorderen.Philip Harmond, kanselier van Engeland heeft zijn land een natuurlijke partner genoemd voor China’s nieuwe Zijderoute programma’s. Engeland verlaat de Europese Unie en gaat voor meer handel met de wereld. Het hoopt een vrijhandelsovereenkomst te tekenen met China. Harmond heeft zijn volle ondersteuning toegezegd aan het OBOR-plan. China stuwt het plan vanuit het oosten en Engeland stelt zich als de meest westelijke partner op de route, die klaar staat om het plan succesvol te laten zijn.Vladimir Putin van Rusland heeft uitgelegd dat de historische samenwerkingservaring van de oude Zijderoute belangrijk is in de 21e eeuw, daar de wereld aankijkt tegen hele serieuze uitdagingen. Rusland ondersteunt het OBOR-project vanaf het begin en roept op voor meer samenwerking in de wereldwijde uitdagingen zoals een onevenwichtige ontwikkeling in globalisatie, armoede en religieuze conflicten. Putin vindt dat het OBOR-voorstel van China op de juiste tijd komt en veelbelovend is.De extra financiering die Xi heeft toegezegd bestaat onder andere uit US$ 14,5 miljard op de eerdere US$ 40 miljard in het Zijderoute fonds ter ondersteuning van de OBOR-projecten. Een bedrag van US$ 8,7 miljard is voor de komende drie jaren uitgetrokken voor deelnemende ontwikkelingslanden en organisaties om het welzijn van personen te verbeteren. Er gaat ook US$ 1 miljard naar devoor de Zuid-Zuid samenwerking. De overige gelden worden besteed aan voedsel noodhulp in ontwikkelingslanden langs de route en assistentie voor gezondheids-, rehabilitatie- en samenwerkingsprojecten.Het OBOR-plan is gebaseerd op de oude Zijderoute over land en de 21e eeuwse maritieme route, om de wereldeconomie een boost te geven, via open economische win-win samenwerking. Er liggen 65 landen langs de OBOR-route (Azië, Europa, Midden-Oosten en Afrika), met een totaal van 4,4 miljard inwoners (62% van de wereldbevolking volgens cijfers van 2015).