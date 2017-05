Suriname participeert nu niet in het tweedaagse, op 14 en 15 mei in Beijing. China wil dit project ontwikkelen om Azië te koppelen met Afrika en Europa, via land, lucht en zee. Dit internationaal handels- en infrastructureel project om de oude Zijderoute uit te breiden, draagt de naam OBOR. Het initiatief is gebaseerd op de oude Zijderoute over land (belt) en de 21e eeuwse maritieme route (road). Volgens de ambassade zal de uitbreiding van de maritieme Zijderoute naar de Caribische en Latijns-Amerikaanse landen win-win resultaten voor beide partijen genereren, de economische samenwerking en de people-to-people uitwisselingen naar een nieuwe hoogte brengen.Voor het symposium in Suriname zullen drie sprekers van de China Foreign Affairs Universiteit afreizen. Een van hen is professor Yuan Nansheng, de vicepresident van de universiteit en voormalig ambassadeur van de Volksrepubliek China in Paramaribo. “Zij zullen de laatste OBOR-updates met ons delen en samen met de Surinaamse ambtenaren en academici nagaan hoe Suriname de versnelde OBOR kan binnenstappen.”De ambassade merkt op dat de vijf OBOR-prioriteiten: beleidscoördinatie, faciliteiten/diensten koppelen, onbelemmerde handel, financiële integratie en intermenselijke contacten overeenkomen met de doelstellingen van de China-Celac-samenwerking. “De Celac-landen kunnen OBOR inzetten om in het bijzonder hun infrastructurele interconnectieve en capaciteitssamenwerking te verbeteren.”De Zuid-Amerikaanse presidenten Mauricio Macri van Argentinië en Michelle Bachelet van Chili, zijn de enigen uit de regio die het forum in Beijing bijwonen. Macri zal tijdens de bijeenkomst, de participatie van Argentinië in de Aziatische Infrastructuur Investeringsbank aankondigen. Collega Bachelet gaat voor de verdieping van de samenwerking met China.Chili zet zich in om een platform te worden voor China in het contact met de overige Latijns-Amerikaanse landen, gaf Bachelet begin mei aan. “We hebben al enkele resultaten op dit gebied. Bijvoorbeeld, we hebben nu afdelingen van de China Construction Bank in Chili.” De Chileense president verwees ook naar het 2015- akkoord met de Chinese premier Li Keqiang. Hierin staat dat de Chinese munt, de yuan, als betaalmiddel via Chili, haar weg kan vinden naar de regio.Macri en Bachelet zijn samen met Vladimir Putin (Rusland), Joko Widodo (Indonesië), Paolo Gentilono (Italië), Nawaz Sharif (Pakistan), Recep Tayyip Erdogan (Turkije) deel van de 28 staats- en regeringshoofden, die participeren in het forum. Andere landen laten zich vertegenwoordigen door ministers en top ambtenaren. Ook toppers van internationale organisaties wonen het geheel bij, zoals secretaris-generaal Antonio Guterres (Verenigde Naties), president Jim Yong Kim (Wereldbank) en directeur Christine Lagarde (Internationaal Monetair Fonds).