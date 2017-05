Er liggen ongeveer 65 landen langs de OBOR-route (Azië, Europa, Midden-Oosten en Afrika), met een totaal van 4,4 miljard inwoners (62% van de wereldbevolking).





‘Belt and Road’, (Gordel en Weg) is een vernieuwde versie van de eeuwenoude Zijderoute waarlangs van oost naar west over land, koopwaar als zijde, buskruit en daarna meer producten, werden verhandeld. De Chinese president Xi Jinping lanceerde in 2013 het initiatief om de oude Zijderoute uit te breiden, onder de naam ‘One Belt, One Road’ (één gordel, één weg - OBOR).Het idee is gebaseerd op de oude Zijderoute over land en de 21e eeuwse maritieme route. De ‘Belt & Road’ optie is bedoeld om de wereldeconomie een boost te geven, via open economische win-win relaties. Naast de regionale economische integratie, denkt Xi dat de samenwerking tussen de drie continenten, de vreedzame en culturele betrekkingen tussen de landen en de volken kan bevorderen.Het thema van de conferentie is ‘Versterken van internationale samenwerking en samen bouwen aan de Gordel en Weg voor de win-win ontwikkeling’. President Xi voert zelf het woord tijdens de openingsceremonie en zal ook de rondetafelconferentie met de staats-en regeringshoofden voorzitten. Er zijn zes thema sessies gepland, die parallel lopen. En worden verschillende resultaten verwacht, zoals meer consensus over de samenwerking, identificeren van de coöperatie gebieden, bespreken van de praktische en juridische maatregelen voor de vlotte en beveiligde handel.Er liggen ongeveer 65 landen langs de OBOR-route (Azië, Europa, Midden-Oosten en Afrika), met een totaal van 4,4 miljard inwoners (62% van de wereldbevolking volgens cijfers uit 2015). De handelsbalans tussen China en deze landen stond in 2016 op US$ 913 miljard. In het eerste kwartaal van 2017 noteerde deze US$ 240 miljard. China importeerde voor US$ 104 miljard, terwijl de OBOR-route landen een totaal van US$ 135 miljard aan importen uit China lieten halen. Bedrijven uit deze landen hebben al 781 nieuwe ondernemingen in China opgezet; een investering van rond de US$ 1,23 miljard.China heeft intussen al meer dan 130 bilaterale en regionale transport overeenkomsten getekend met landen, organisaties en bedrijven die meedoen in dit handels- en infrastructurele project. Dit betekent onder meer de aanleg van een (vernieuwd) netwerk van havens, spoor- en autowegen, vliegvelden, eventueel nieuwe pijpleidingen en dammen, waarlangs de handel en investeringen in de drie werelddelen vlot kunnen lopen.De Aziatische Infrastructuur Investeringsbank (opgezet eind 2015) met al 70 leden, heeft onder andere een beginkapitaal van US$ 100 miljard voor de infrastructurele ontwikkeling langs de route. Ook via het Zijderoutefonds heeft China US$ 40 miljard beschikbaar gesteld.Er zijn al 365 internationale wegen aangelegd, terwijl China en 43 deelnemende landen via 4.200 directe vluchten zijn gelinkt. Begin april startte de eerste goederentrein vanuit London naar de Chinese provincie Zhejiang – intussen de 39e spoorlijn tussen Europa en Azië. De connectie met Afrika loopt op dit moment nog via zee- en luchtverbindingen!Het Forum in het National Convention Center en Yanqi Lake International Convention Center in Beijing, wordt als het grootste diplomatieke evenement in 2017 voor China gezien. Vanaf het idee in 2013 is geuit, hebben landen gemengd gereageerd. Sommige ontvingen dit met open armen, in de hoop de handel met China en andere naties langs de route, te vergroten. Andere reageerden nogal sceptisch en willen meer informatie over het plan op papier en de rol van China in het geheel.China lobbyt al maanden om steeds meer landen mee te krijgen; het hoopt tijdens de conferentie nog eens contracten te tekenen met 20 landen en enkele internationale organisaties. Het lobbywerk loopt ook in China zelf, om autonome provincies zover te krijgen dat zij bijvoorbeeld hun havens beschikbaar stellen.De People’s Bank Of China, (centrale bank) geeft maandag 15 mei een set van een gouden (3 gram) en zilveren munt (15/30 gram) uit, ter gelegenheid van het Forum. Afgelopen week is het boek China Keywords in veertien talen uitgebracht, waarin het OBOR-plan haarfijn wordt uitgelegd.