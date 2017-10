Georgiefa Boomdijk die Jasmine speelt en Floris Bosma (Stijn). (Beeld: Sing Song)





De film gaat over de 16-jarige Jasmine die met goede vriend Stijn naar Suriname komt om mee te doen aan een zangcontest, maar in het geheim op zoek gaat naar haar moeder. Omdat haar vader niets meer met Suriname te maken wil hebben, komt ze stiekem naar haar geboorteland. Eenmaal hier aangekomen komt zij voor onaangename verrassingen te staan. Met de zoektocht naar haar moeder werkt ze zich in de nesten. Daarmee komt niet alleen haar deelname aan de zangwedstrijd met als hoofdprijs een optreden met Kenny B op het spel te staan, maar ook haar vriendschap met Stijn.'Sing Song' speelt sinds juli in de Nederlandse bioscopen. De recensies zijn positief, de film scoort veel beter dan de vorige producties die in Suriname zijn opgenomen. De film wordt veelal geprezen voor de herkenbaarheid van het land, de aanstekelijkheid van de nummers en de manier waarop het thema, 'Jasmine op zoek naar haar roots', is uitgewerkt. Veel jonge meisjes herkennen zichzelf in Jasmine. Daar kan Georgiefa Boomdijk die Jasmine speelt, persoonlijk van getuigen. Op Youtube kunnen fans de nummers in karaoke stijl meezingen. Het overgrote deel van de film speelt zich af in Suriname, deelt regisseur Kamp mee.Kamp is een gevierde filmmaker en heeft vaak prijzen gewonnen voor haar werk. Dit is haar eerste musical. Gelet op de vele goede recensies en de positieve reacties uit de Nederlandse samenleving, is het heel goed mogelijk dat 'Sing Song' ook in de prijzen valt, of tenminste genomineerd wordt. “Het is een film voor iedereen,” benadrukt Kamp. “Het thema is universeel. Jasmine gaat op zoek naar zichzelf, ze wil weten wie ze is, vanwaar ze komt. Dat is iets dat velen van ons bezighoudt. Maar het is een ‘happy’ film, we hebben Suriname zo goed mogelijk neergezet.”In Sing Song zijn er veel ‘wereldbekende’ Surinaamse talenten te bewonderen, van komieken tot zangartiesten en een miss Tropical Beauty Suriname. Dit is een van de redenen waarom de SLM niet gedraald heeft om een bijdrage te leveren, deelt Andy Vliese, de pr-man van het luchtvaartbedrijf mee. “Het land is goed neergezet. Voor ons betekent het nog meer internationale exposure, je ziet het land, je ziet het vliegveld, je ziet ons vliegtuig. We hebben er geen spijt van.”Er is geen enkele reden om de film niet te zien stellen de jeugdige hoofdrolspelers Georgiefa en Floris Bosma (Stijn). “Er zijn ontelbaar veel redenen om wel te gaan naar de bioscoop, het is een eerlijke weerspiegeling van het land, de natuur, de cultuur, veel muziek, zang en dans. Erg vrolijk, het is gewoon leuk voor iedereen,” zegt ‘moi boi Stijn’. Georgiefa vult aan dat de film ook heel inspirerend is. “Er zijn veel jongeren die zich inhouden qua hun talenten omdat ze bang zijn. Maar na deze film gaan ze zeker wat proberen. En Suriname komt zo mooi in beeld dat je er vrolijk van gaat worden.”'Sing Song' speelt vanaf woensdag in TBL Cinemas. Op Atjoni en Klaaskreek zijn er speciale voorstellingen. Iamgold Rosebel Goldmines financiert de voorstellingen en gaat helpen met het vervoeren van de honderden kinderen. Een belangrijk deel van de film is opgenomen in het dorp Gingiston. De afspraak was dat als de film af was, hij daar vertoond zou worden. Deze belofte wordt donderdag 26 oktober waargemaakt, deelt Hennah Draaibaar van The Backlot mee. 'Sing Song' is een productie van Submarine Films. Het budget voor deze productie bedroeg 1.2 miljoen euro.René Gompers