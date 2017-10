De politie van het Bureau Nieuwe Haven kreeg via de Centrale Meldkamer de melding van een aanrijding aan de Gladiolenstraat. Op de plek is een slachtoffer met zwaar lichamelijke letsels aangetroffen. Hij is per ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academische Ziekenhuis Paramaribo.Volgens het slachtoffer heeft hij het adres aangedaan om zijn vriend Diego die hij op rekening zou hebben getransporteerd, het verschuldigde bedrag te vragen. Terwijl hij tot de partner van de schuldenaar sprak, sloop Diego het voertuig van het slachtoffer in en reed ermee weg. De man rende het voertuig achterna. Diego reed in op het slachtoffer dat zwaar lichamelijke letsels opliep.Aan de aanhouding van de verdachte wordt gewerkt, meldt de politie Public Relations.