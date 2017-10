Leerkrachten en anderen hebben donderdagavond meegedaan aan het stil protest op 'World Teachers Day'. (Foto: René Gompers)





Aan het eind van de loop is er applaus. “Voor u die hier was en voor degenen die thuis zitten te kijken,” legt een vrouw de spontane actie uit. Vakbondsleider Wilgo Valies spreekt de deelnemers aan het eind nog even toe. Hij moedigt de onderwijsgevenden aan om “niet te buigen”. Hij is tevreden over het aantal deelnemers. “Het is een begin en we zijn content met de opkomst,” geeft hij aan. “De leraren en de samenleving moeten eigenlijk nog wennen aan deze situatie. We kennen het fenomeen niet dat je op bepaalde dagen strijd moet leveren, dat je moet ageren tegen zaken die niet goed gaan. Maar het is een start.”In heel de wereld is de Teachers Day herdacht. In sommige landen zijn er prijzen uitgereikt aan onderwijsgevenden, in andere zijn er andere speciale activiteiten gehouden en in een paar zijn er acties gevoerd. In Nederland hebben 60.000 leerkrachten van het basisonderwijs het werk neergelegd. Zij willen betere lonen en een lagere werkdruk. De dag ervoor heeft de overheid meegedeeld dat er een extra 500 miljoen euro’s vrijgemaakt wordt voor het onderwijs. Die mededeling heeft de staking niet tegengehouden.Er valt veel te leren van de Nederlandse onderwijzers stelt Valies. De vakbondsleider is voornemens om elk jaar op Teachers Day een massa op de been te brengen om te eisen dat het onderwijs opgekrikt wordt. Valies en Cadogan benadrukken dat het niet alleen gaat om betere salarissen, maar ook om het onderwijsmilieu. Klassen zijn overvol, het materiaal is gebrekkig of ontbreekt helemaal, leraren moeten bijgeschoold worden en de lesmethoden dienen gemoderniseerd te worden.René Gompers