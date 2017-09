De symbolische cheque die Telesur heeft overhandigd aan NCCR. Van l-r: Kapitein Marcel Veldbloem, Dulci Duurham, Pertabbaan Bhageloe en Jennis Asraf. manager Corporate Communication (Telesur)





Aangezien de nood hoog is en alle beetjes helpen om die te lenigen, faciliteert Telesur het NCCR ook met het SMS- servicenummer 1919 waarop de gemeenschap met elke SMS het NCCR-fonds met 2 SRD ondersteunt. Houders van Telesur-nummers zijn van 19 september tot en met 19 oktober 2017 in de gelegenheid om te doneren door NCCR te sms’en naar 1919.Telesur-medewerkers Soebhaas Loetawan, Romeo Nanhekhan, Vinish Algoe en Moreno Sastromedjo van de unit Network Operations van het Technisch Onderdirectoraat hebben gereageerd op de oproep van het Caribbean Distaster Emergency Management Agency (CEDEMA). Het agentschap dat op Barbados is gevestigd coördineert de ondersteuning aan herstel- en wederopbouwoperaties in het Caribisch Gebied. Het CEDEMA zoekt bij CANTO-lidbedrijven, waaronder Telesur, deskundige vrijwilligers. Ze moeten flexibel zijn en veerkracht hebben om de ontberingen die ze wachten te trotseren.Orkaan Irma heeft enorme materiële en immateriële schade op eilanden in het Caribisch Gebied, waaronder St Maarten, Barbuda en Cuba. De vier Telesurders bevinden zich nu in het proces van vooraanmelding. Als ze worden geselecteerd gaan ze, onder coördinatie van CEDEMA, assisteren bij de opmaak van de schade aan voornamelijk telecommunicatie-infrastructuur en meewerken aan het bedenken van werkbare oplossingen, meldt Telesur.