Winnaar van de 5e Hackathon is geworden Pixelstorm met de game Aid Runner. Deze groep heeft US$ 1000 ontvangen. Links minister Ferdinand Welzijn. (Beeld: René Gompers)





Hackaton 5 is gehouden door IT-Core. Het evenement is dit jaar ondersteund door Telesur, Cosmos Energy en de Hakrinbank. De opdracht was om games te bouwen die te maken hebben met educatie, gezondheidszorg en financiële diensten. Gelet is op functionaliteit, de graad van gezelligheid (fun factor), de maatschappelijk inzetbaarheid en de commerciële mogelijkheden. De overwegend jeugdige deelnemers hebben de organisatie niet teleurgesteld. Liefst tien werkende games die allemaal aan de eisen voldoen, zijn er geproduceerd, in slechts 24 uur.Op de derde plaats staan the Pipeliners met de game Life Style. Dit spel moet helpen om bepaalde onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Praten over de seksuele voorkeuren, ongeneeslijke ziektes of condoomgebruik gebeurt in de straattaal. De informatie die verzameld wordt, kan betreffende ministeries of andere maatschappelijke groepen, helpen een beeld te krijgen van wat er leeft in de samenleving zodat zij hun voorlichtingscampagnes beter kunnen afstellen.Op de tweede plaats staat F5 met MonGo (Monument Go). Dit spel heeft veel weg van Pokémon Go. Maar in plaats van mystieke dieren vangen, wordt de speler gebracht naar monumenten en plaatsen met een historische betekenis. De spelers krijgen niet alleen informatie over de plaatsen, maar kunnen ook beloond worden, virtueel en met fysieke prijzen. Voor bedrijven een kans om promotie te maken, voor schoolkinderen een gezellige educatieve wandeling en voor toeristen een adventure.De nummer één game, Aid Runner, gaat over veilig seks. Spelers moeten voorkomen dat ze een seksueel overdraagbare ziekte oplopen als hiv. In de demo sprint een man in ondergoed door Waterkant. Hij verzamelt zoveel mogelijk condooms in een bepaalde tijd terwijl hij nog over obstakels moet springen. Hij is gebonden aan tijd want de dame gaat niet zo lang op hem staan wachten. Tijdens de run worden er ook vragen beantwoord. Aan het eind van de sprint hebben de antwoorden op de vragen invloed op het verloop. De game meet ook de mate van kennis die er is in de samenleving over gezondheid, in dit geval over veilig seks en hiv. Er zijn meerdere levels, meerdere gezondheidsissues kunnen aangekaart worden middels gaming. Met de verzamelde data kunnen net als bij de Life Style game, instanties veel over weg.René Gompers