Asiskumar Gajadien ontving Sf 175.000 (SRD 175) als voorzitter van commissie Ondersteuning Vuilophaal- en Verwerkingsdienst'.





Het bedrag dat Gajadien ontving was Sf 175.000 per maand. Dit is SRD 175. De overige twee commissieleden kregen elk Sf 150.000 per maand. Dit komt neer op SRD 150. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Toerisme en Communicatie bracht deze kwestie aan de orde op 7 augustus, tijdens de begrotingsbehandeling.Gajadien merkte op dat zijn collega Mahinder Jogi aan minister Miranda gevraagd heeft om de stukken in te dienen bij De Nationale Assemblee als hij bewijzen heeft. Het Assembleelid merkte op dat de documenten niet zijn ingediend.André Misiekaba, fractieleider van de NDP, merkte op dat de minister wel heeft gezegd dat Gajadien 175.000 per maand toucheerde. Hij heeft niet gezegd dat het om SRD gaat. De stukken zijn ingediend door minister Miranda. Deze zijn intussen beschikbaar gesteld aan de Assembleeleden.