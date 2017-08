Starnieuws verneemt dat maandag pas de MZ over het volledige bedrag kan beschikken. Dan kan worden overgegaan om de salarissen van juli en vakantiegeld uit te betalen. De medewerkers van MZ zijn gebelgd over de situatie. Ook de mensen die verstoken zijn van medische zorg, die al niet optimaal was, zijn niet te spreken over de situatie.De medewerkers vinden dat er geen duidelijkheid wordt gegeven over de situatie. Eerder had minister Patrick Pengel van Volksgezondheid aangegeven het te betreuren dat de werkers niet op tijd zijn uitbetaald. Waar de schoen nu wringt, is niet duidelijk geworden. Feit is dat het geld niet op de rekening van MZ is bijgeschreven.