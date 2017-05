Het aantal doden in het verkeer baart eenieder zorgen. Blijven klagen zonder een helpende hand te bieden gaat ook niet zorgen voor oplossingen. Er moet zeker een mentaliteitsombuiging komen, zodat wij wat kunnen doen en betekenen voor ons land, dan het omgekeerde.Ik denk dat het ook de hoogste tijd is om onze rijopleidingen tot chauffeurs aan een evaluatie te onderwerpen. Alvast moet de naam rijles worden vervangen door verkeersopleiding en de naam rijschool door verkeersopleidingsinstituut. Deelnemen aan het verkeer is meer dan alleen een vervoersmiddel besturen. Het wordt tijd dat het onderdeel ‘defensive drive’ wordt geïncorporeerd in de huidige rijlessen die verzorgd worden door de diverse rijscholen, waardoor de lessen een transformatie ondergaan van rijles naar verkeersopleiding.Alle rij-instructeurs moeten verplicht worden een cursus ‘train-the-trainers of defensive drive’ te volgen. Hierdoor worden zij getransformeerd van rij-instructeur naar verkeersinstructeur. Na een bepaalde periode moeten deze instructeurs een verplichte refreshment cursus volgen, waardoor zij inzichtelijk scherp blijven.Het kan niet zo zijn dat iemand met een rijbewijs in bepaalde bedrijven als het ware weer op verkeersopleiding moet gaan, voordat hij/zij een bedrijfsvoertuig mag besturen. Dit geeft aan dat de rijopleidingen in Suriname fundamenteel tekort schieten en/of achterhaald zijn en/of aan evaluatie toe zijn. Ik weet dat deze bewering van mij vermoedelijk niet zo prettig zal overkomen bij huidige rijschoolhouders en training consultancies die ‘defensive drive’ trainingen verzorgen. Dit komt omdat aan de ene kant ik als het ware eis dat via de overheid de rijschoolhouders wettelijk een bij- en omscholing zullen moeten ondergaan als ‘defensive drive’ wordt geïncorporeerd in zowel de theorie- als praktijklessen.Aan de andere kant zal de training ‘defensive drive’ die de consultancies nu aanbieden op den duur overbodigd worden, omdat het al via de huidige rijscholen is opgenomen in de opleidingen. Maar mijn doel is om een bijdrage te leveren aan het veilig maken van het verkeer in Suriname, zodat ons land vrij kan zijn van verkeersongelukken. Eén van de grootste voordelen van ‘defensive drive’ is dat een ‘defensive driver’ het gedrag van medeweggebruikers kan voorspellen en daarop direct kan inspelen. Een ‘defensive driver’ houdt altijd rekening met negatieve gedragingen van medeweggebruikers, al zijn de verboden en geboden op de verkeersborden ter plaatse in zijn/haar voordeel.Het is gebleken van vele bromfietsers en fietsers het verkeer niet kennen. Laatstelijk heeft een fietser het leven gelaten aan de Hiraweg, omdat zij bij het beschrijven van een rechtse bocht geen voorrang heeft verleend aan het langzaamverkeer. Het zou beter zijn als fietsers en bromfietsers verplicht worden om deel te nemen aan het theoretisch examen, voordat zij de bevoegdheden krijgen om een fiets en bromfiets te besturen. Verder moet de regering overwegen om het verkeerstheorie als een verplichte vak op te nemen in de curriculum van het lager onderwijs en de voortgezet onderwijs junioren. Hierdoor wordt de kennis over ons verkeer groter.Ook op het gebied van het behalen van een rijbewijs moet de wetgeving drastisch worden aangepakt. Veel mensen willen na het behalen van hun B-E rijbewijs verder, maar het systeem van nu laat het niet toe, omdat men voor elke categorie wederom moet deelnemen aan het algemene theorie examen, wat ik beschouw als nutteloos. Dit moet naar mijn mening worden afgeschaft, omdat het niet categorie gebonden is. In feite moet de procureur-generaal het rijbewijs van iemand die zakt voor het theoretische examen voor het behalen van een categorie C of D rijbewijs intrekken, omdat die persoon als het ware het verkeer niet kent. Maar dit gebeurd niet en iedereen neemt deel aan dezelfde theorie examen. Het zou beter zijn dat bij het verlengen van de rijbewijs men de theoretische kennis wederom laat toetsen, waardoor men kan zien of zo een persoon nog kennis heeft van het verkeer. Pas als de persoon het examen heeft gehaald mag zo een persoon wederom toestemming krijgen om deel te nemen aan het verkeer.Ook de straffen voor onbevoegde deelnemers moeten drastisch worden verhoogd. Een onbevoegde weggebruiker is iemand die• Met een bepaalde vervoersmiddel deelneemt aan het verkeer, zonder dat hij/zij de wettelijke bevoegdheden bezit om dat vervoersmiddel te mogen besturen.• Iemand die de wettelijke bevoegdheden bezit om een bepaalde vervoersmiddel te mogen besturen, maar onder zodanige invloed van alcohol/drugs is, dat hij/zij niet in staat wordt geacht om dat vervoersmiddel naar behoren te besturen.• Iemand die ongevraagd het vervoersmiddel van een ander wegneemt en daarmee gaat deelnemen aan het verkeer.Het is duidelijk gebleken dat ernstige verkeersongelukken o.a. het gevolg zijn van deelname aan het verkeer door onbevoegden. Denk u maar aan het laatstelijk tragisch heengaan van een senioren burger aan de Jagernath Lachmonstraat, waarbij een jeugdige zonder rijbewijs is gaan joyrijden met zijn vaders auto. De deelname van deze jeugdige aan het verkeer heeft zeker een oorsprong. De vraag is: wie heeft deze jeugdige een auto leren besturen? De persoon die dit heeft gedaan, hij/zij is de oorzaak ervan dat een seniore burger op zo een tragische wijze aan haar einde is gekomen. Er moeten wetgeving komen waarbij deze onverantwoordelijke burgers ook kunnen worden aangepakt. Dit moet een vingerwijzing zijn naar alle wettelijke rijbevoegden om dit onverantwoord gedrag achterwege te laten.Het leren rijden van onbevoegden, zodat zij kunnen deelnemen aan het verkeer, is gelijk aan het opleiden van. Een onbevoegde persoon die met een vervoersmiddel deelneemt aan het verkeer, is een potentiële moordenaar in het verkeer. Een paar maanden geleden had een onbevoegde jeugdige bestuurder zich ook doodgereden aan de Coesewijnestraat nabij Logos International. Ouders en verzorgers, neem uw verantwoordelijkheid. Laten wij het opleiden van onze kinderen in handen leggen van de daartoe bevoegde instanties. Indien u het doet, stopt u vandaag direct ermee. Indien u ziet dat onbevoegden uw kinderen opleiden, aarzelt u niet om de Politie in te schakelen. Hiermee bespaart u de gemeenschap enorm veel leed. Als het fout gaat, zult u het uw hele leven op uw geweten moeten dragen.De straffen voor het onbevoegd deelnemen aan het verkeer moeten ook drastisch worden verhoogd. Dit zal ervoor moeten zorgen dat personen duizenden malen na denken voordat zij onbevoegd gaan deelnemen aan het verkeer en/of onbevoegde personen opleiden om deel te nemen aan het verkeer. Ik heb hierbij de volgende voorstellen voor onze beleidsmakers t.w.:• Iemand die NIET in het bezit is van een geldig rijbewijs en deelneemt aan het verkeer en daarbij een dodelijke verkeersongeluk veroorzaakt, wordt vervolgd voor. Indien er ernstige gewonden zijn gevallen wordt deze persoon vervolgd voor poging tot doodslag. Indien er zowel doden als gewonden te betreuren zijn, wordt deze persoon vervolg voor zowel doodslag als poging tot doodslag. De persoon die deze onbevoegde illegaal heeft opgeleid tot chauffeur wordt medeplichtigheid ten laste gelegd.• Iemand die in het bezit is van een geldig rijbewijs, maar deelneemt aan het verkeer onder invloed is van alcohol/drugs en daarbij een dodelijke verkeersongeluk veroorzaakt, wordt vervolgd voor doodslag. Indien er ernstige gewonden zijn gevallen wordt deze persoon vervolgd voor poging tot doodslag. Indien er zowel doden als gewonden te betreuren zijn, wordt deze persoon vervolg voor zowel doodslag als poging tot doodslag.• Iemand die NIET in het bezit is van een geldig rijbewijs en deelneemt aan het verkeer onder invloed is van alcohol/drugs en daarbij een dodelijke verkeersongeluk veroorzaakt, wordt vervolgd voor moord. Indien er ernstige gewonden zijn gevallen wordt deze persoon vervolgd voor poging tot moord. Indien er zowel doden als gewonden te betreuren zijn, wordt deze persoon vervolg voor zowel moord als poging tot moord.Het wordt tijd dat zowel op de wegen, in de Rijwet als de strafwet drastische maatregelen worden doorgevoerd om ons de veiligheid op onze wegen te garanderen. Families worden nodeloos ontwricht door het onverantwoord deelnemen aan het verkeer. Onze wegen zijn drukker geworden, wat ook de nodige aanpassingen vereist. Ik ben en blijft voorstander van het doorvoeren van radicale veranderingen, zodat mijn landgenoten niet meer tragisch worden doodgereden of gehandicapt.