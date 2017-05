De onderwijsbonden BvL en FOLS hadden in april 2016 een overeenkomst gesloten met de regering, waarbij in augustus en september een tijdelijke verhoging aan de leerkrachten zou worden gegeven. In oktober van dat jaar zou de herwaardering geïmplementeerd worden. Maar toen heeft de regering zich niet gehouden aan die overeenkomst.Vanaf 2010 hebben deze twee vakbonden gestreden voor de positie van de leerkrachten. Deze twee organisaties staan nu lijnrecht tegenover elkaar, er is een kink gekomen in de kabel.Na de recente salarisverhoging van de leerkrachten heeft de CLO ook salarisverhoging 'geëist' voor de ambtenaren. Natuurlijk hebben zij ook recht op salarisverhoging, want de prijzen vliegen de pan uit. Intussen heeft de regering de salarisverhoging toegezegd. De CLO heeft feitelijk geen strijd geleverd voor salarisverhoging, de regering is haar tegemoet gekomen.De leiders van CLO en FOLS hebben weinig gedaan voor hun leden. Hun individuele bijdrage aan de salarisverhoging was niet zichtbaar. Deze twee vakbondsleiders hebben nooit meegedaan aan de protestdemonstraties. Daarbij werd als drogreden gebruikt dat staking het uiterste middel is om het doel te bereiken, dat is natuurlijk klinkklare onzin.Op een persconferentie van de FOLS, deelde Marcellino Nerkust heel enthousiast mee dat de regering akkoord is gegaan, de financiële herwaardering per eind mei uit te voeren in plaats van per eind juni. De FOLS zou dat voorstel hebben ingediend en de president heeft ingestemd met het voorstel van de FOLS.Ik heb sterk het gevoel dat FOLS, geen enkel voorstel heeft ingediend, kennelijk is de regering zelf met het voorstel gekomen. Zeer waarschijnlijk hebben CLO, FOLS en de regering in kleine kamers onderhandeld, het akkoord dat bereikt is, is een onderonsje.Marcellino Nerkust doet de samenleving geloven dat hij de man is, die ervoor gezorgd heeft dat leerkrachten eind mei uitbetaald zullen worden. Het is de voorzitter van BVL/ALS, die een felle strijd heeft geleverd voor de salarisverhoging. Marcellino Nerkust heeft zelf geen daadkracht, op de laatste vergadering van de Fols hebben de leden hem uitgejouwd en duidelijk gemaakt dat ze niet eens waren met wat het bestuur met de regering was overeengekomen.Ronald Hooghart zit in de coalitie, daarom doet hij niet mee aan de protestacties, Marcellino Nerkust eveneens niet. Marcellino Nerkust is RvC-lid bij het overheidsbedrijf Surpost, derhalve gaat hij niet schoppen tegen de schenen van de president, anders wordt hij de laan uitgestuurd.Het moet voor eenieder duidelijk zijn dat de salarisverhoging die bereikt is, grotendeels te danken is aan de inspanningen van de BvL/ALS, waarbij vakbondsleider Wilgo Valies, een belangrijke rol heeft gespeeld. De BVL en ALS hebben de kastanjes uit het vuur gehaald voor FOLS en CLO. De FOLS en CLO liften gewoon gratis mee op de inzet van de BvL/ALS.Mede door de halsstarrige houding van de regering om tegemoet te komen aan de eisen van de BvL/ALS, zijn een groot aantal leerlingen er de dupe van geworden. Nu partijen een akkoord hebben bereikt, hopen we met zijn allen dat partijen zich houden aan het bereikte akkoord. Vooral, deze regering moet zich houden aan het bereikte akkoord, want soms blijkt dat zij zich bij de uitvoering niet houdt aan gesloten overeenkomsten.