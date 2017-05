De ontwerpwet Spaar- en Stabiliteitsfonds is met algemene 35 stemmen aangenomen donderdagavond. (Beeld: DNA)





In De Nationale Assemblee hebben alle fracties benadrukt hoe belangrijk dit fonds is. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkte op dat veertig jaar lang niet is gespaard. Nu gaat dat wel gebeuren, ongeacht welke regering aan de macht is. Commissievoorzitter Amzad Abdoel (NDP) benadrukte diverse malen dat hij heel trots is dat voor het nageslacht dit fonds wordt achtergelaten. De natuurlijke hulpbronnen zullen eens opraken, maar door te sparen zal de toekomstige generatie er ook van kunnen genieten.Commissielid Asiskumar Gajadien (VHP) zei liever laat dan nooit. Hij haalde aan dat de Centrale Bank van Suriname ooit US$ 1,2 miljard aan monetaire reserve had. Dit is allemaal opgemaakt. Commissieleden Jennifer Vreedzaam (NDP), Gregory Rusland (NPS), Raymond Sapoen, William Waidoe (PL) en Wendell Asadang (NDP), zijn allen blij dat het fonds er nu zal komen. Er zijn strenge regels over het sparen, beleggen, beheer, transparantie en opname van geld. Carl Breeveld (DOE) merkte op dat met deze wet een stap in de goede richting wordt gedaan naar behoorlijk bestuur, wat hoort in een volwassen democratie. Minister Soewarto Moestadja sprak van een historisch moment. Abdoel voerde aan dat met dit fonds de economie een nieuwe dimensie heeft gekregen.Minister Hoefdraad heeft diverse voorstellen gedaan door de commissie die de wet voorbereid heeft voor de openbare behandeling, overgenomen. De ontwerpwet is in 2012 aangeboden aan het college. In 2013 is de wet in behandeling genomen. Na diverse kanttekeningen werd het ontwerp teruggenomen door de regering en aangepast. In de wet is ook opgenomen dat er middelen vrijgemaakt zullen worden bij een nationale ramp. Verder is er een cofinanciering voor andere sectoren van de economie. Het fonds wordt voor de eerste drie jaren beheerd door de Centrale Bank. Er wordt een bestuur benoemd. De voorbereidingen zullen volgens Hoefdraad een jaar duren. Het fonds wordt in 2018 operationeel. De eerste vijf jaren zal er geen geld gebruikt worden. De minister gaf ook een prognose van de inkomsten en presenteerde enkele scenario's.