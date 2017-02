De vijf nieuwe ministers: Ferdinand Welzijn, Roline Samsoedien, Yldes Polack-Beighle, Jerry Miranda en Christine Polak. (Foto: Raoul Lith)





Ferdinand Welzijn die op Handel en Industrie komt en Jerry Miranda die op Openbare Werken de scepter gaat zwaaien, hebben de eed afgelegd. De drie nieuwe vrouwen in het kabinet, Christine Polak (Sozavo), Roline Samsoedien (RGB) en Yldez Polack-Beighle (Buza) hebben de belofte afgelegd.President Bouterse heeft de ministers die zijn vervangen, bedankt voor hun inzet. Sieglien Burleson moest op Handel en Industrie het veld ruimen. Volgens Bouterse hebben de ministers in een zeer uitdagende situatie waarbij het financieel economisch zeer moeilijk is geweest, gewerkt. “Het is een heel offer om die dikhati te nemen.” Hij stelt dat hij niet zo tevreden is over het eerste traject. “Er zijn fouten gemaakt in de afgelopen periode en met hard werken zullen we weer op spoor komen.”Over de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Polack-Beighle, zegt de president dat zij al jaren op de radar van de partijtop is. “Hoewel ze in het buitenland zat, hebben we niet vergeten dat ze een goede job kan doen.” Hij heeft er het volste vertrouwen in dat ze het vertrouwen in het departement weer terug kan brengen.Ook aan minister Samsoedien heeft hij voorgehouden dat het geen makkelijke job wordt op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Volgens Bouterse is er in de afgelopen periode ontzettend veel misgegaan. “De situatie noopt ons om zaken anders te bekijken, structuren te herzien.” Hij zegt dat er op sommige ministeries clans zijn en die “clans scherpen hun messen aan.” Hij voegt eraan toe: “Het zal niet gemakkelijk zijn voor u, we gaan u gezamenlijk instructies geven.”Het ministerie van Openbare Werken (OW) waar Miranda overneemt van Siegfried Wolff is volgens het staatshoofd een regering op zich. “Structuren zijn zo netjes daar en alles lijkt transparant. Maar het is een verschrikking daar. We hebben veel werk om de Augiasstal daar op te ruimen. Met de benoeming van een ex-voorzitter van de bedrijvenorganisatie op Handel en Industrie, hoopt Bouterse een signaal aan het bedrijfsleven te geven. “Minister-zijn in deze tijd is geen sinecure. Verwacht veel kritiek, ook al is dat onterecht. Ik verwacht van de ministers dat zij het voorbeeld geven en verdraagzaamheid zullen tonen.”Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme wordt opgesplitst. Transport en Communicatie worden ondergebracht bij het ministerie van OW, terwijl er een Toerisme autoriteit komt bij het ministerie van HI. Minister Joan Dogojo verhuist van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) naar het ministerie van Sport- en Jeugdzaken waar Faizel Abdoelgafoer de scepter zwaaide. De andere ministers die na 1,5 jaar het team verlaten zijn Andy Rusland (TCT), Steven Relyveld (RGB), Siegfried Wolff (OW), Niermala Badrising (Buza) en Sieglien Burleson (HI).President Bouterse zegt dat hij het team heeft aangepast om beter te kunnen voldoen aan de uitdagingen van de huidige financieel economische ontwikkelen. Volgens hem is het van groot belang dat “wij al onze mogelijkheden benutten om zo snel als mogelijk uit deze crisis te geraken.” De doorgevoerde aanpassingen in het kabinet moeten het beleid verder aanscherpen.