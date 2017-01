Stefanus Ligorie, voorzitter van de BBBV, aan het woord.





De mensen voeren sedert 15 december een 'slowdown' actie. Er wordt slechts twee keer in de week gevaren. De actie volgt nadat de SMS slechts een deel van deze contractors voor verrichte diensten heeft uitbetaald. Zij onderhouden de bootdiensten voor binnenlandse vaarten.Op 29 december is een deel (ongeveer 60%) van de werkers uitbetaald. De matrozen en motoristen hebben geen geld ontvangen. Er zijn zelfs achterstanden van een jaar, zegt Stefanus Ligorie, voorzitter van de BBBV. De dienstverlening naar de gemeenschap toe, is niet optimaal en kan nu niet worden gegarandeerd.De mensen zijn in de stad om opheldering te vragen van het bedrijf, aangezien er niet met hen gecommuniceerd wordt. Woensdag zijn ze getogen naar TCT. Minister Andy Rusland heeft een delegatie van de bond ontvangen en toegesproken. De minister stelt zich op het standpunt dat de medewerkers geen contract hebben met SMS. De bond haalde een overeenkomst boven water waarin wordt gesteld dat de SMS verantwoordelijk is voor de betaling van deze medewerkers.Partijen zijn zonder bevredigende oplossing uit elkaar gegaan.De actievoerenden zullen vandaag bij De Nationale Assemblee aankloppen. Nu al is de bond een rechtszaak aan het voorbereiden indien de overheid voet bij stuk houdt. De vaardienst in het binnenland is door de acties totaal ontwricht.