Guyana heeft in 2016 een record goudproductie gehad.





Twee grootschalige operaties, de Karouni mijn en de Aurora mijn, waren goed voor 70% van de productie. Kleine en middelgrote mijnactiviteiten hebben 30% bijgedragen aan het recordniveau. De Karouni mijn is begin 2016 in productie gebracht door het Australische Troy Resources, terwijl de Aurora mijn wordt geëxploiteerd door het Canadese Guyana Goldfields.Minister Trotman heeft gezegd dat de regering verwacht dat de productie dit jaar boven de 700.000 ounces (19.845 kilo) stijgt. Ook voor de olie-industrie ziet het er rooskleurig uit voor Guyana. De regering in Georgetown heeft fiat gegeven foor de bouw van olie- en gascentra. De investering bedraagt een half miljard US dollar. De olie- en gascentra worden gebouwd op de kust ongeveer 100 km ten zuidoosten van Georgetown.ExxonMobil heeft vorig jaar juli de aankondiging gedaan dat hij oliereserves tot 1,4 miljard vaten voor de kust van Guyana heeft gevonden. Volgens minister Trotman zullen de nieuwe olie- en gascentra voorzien in helihavens, leveringen, het onderhoud en het transport voor de offshore ontwikkeling van de olie-industrie. Het grootste deel van de financiering komt van de private sector, “ onder wie een significant aantal lokale en internationale partijen.” Volgens de bewindsman hebben deze zich in de afgelopen maanden verplicht tot de investeringen.Verondersteld wordt dat de bouw dit jaar begint en de Guyanese sector van natuurlijke hulpbronnen zal stimuleren. De verwachting is dat deze grote infrastructurele werken de weg openen voor meer mogelijkheden in de goud- en olie-industrie van het land.