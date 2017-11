In een verklaring stelt de CBvS het volgende:'De Centrale Bank van Suriname heeft kennis genomen van een artikel in de editie van het dagblad de Ware Tijd van heden 13 november 2017, dat de indruk moet wekken dat de conditie van de DSB in plaats van verbeterd, verslechterd is. Om die redenen zou de CBvS dan druk op andere banken van ons financieel bestel uitoefenen om nu een bedrag van SRD 180 miljoen in de DSB te investeren. Van de zijde van de banken wordt vermeend ook van de CBvS gevraagd dat zij de kasreserves zo spoedig mogelijk verlaagt.De Centrale Bank wenst onder de aandacht van de samenleving te brengen dat deze informatie onwaar en tendentieus is. Zij ontkomt niet aan de indruk dat kwaadwilligen achter deze 'informatievoorziening' zitten, die er baat bij hebben dat er onrust ontstaat in de samenleving als geheel en de financiële sector in het bijzonder.Conform haar taken en verantwoordelijkheden houdt de Centrale Bank continu toezicht op de instellingen werkzaam in de financiële sector. De Centrale Bank was in 2016 dan ook ervan op de hoogte dat zaken bijgestuurd moesten worden bij DSB en heeft dat toen aan deze instelling kenbaar gemaakt. Voor de goede orde en voor alle duidelijkheid wordt hierbij meegedeeld dat de liquiditeitspositie van DSB sterk is. Het tegenvallende resultaat van 2016 heeft haar financiële positie beïnvloed maar de inmiddels genomen maatregelen hebben de conditie van DSB Bank juist verbeterd. Daarnaast heeft de Centrale Bank voor de financiële sector in het geheel een entiteit in het leven heeft geroepen, de Stichting Administratiekantoor Stabiliteit Financiële Sector Suriname (ASFISS). Het doel hiervan is om bijstand te verlenen en kapitaal aan te trekken en dat kapitaal, daar waar nodig, vervolgens weer uit te zetten om de soliditeit van de financiële sector te bevorderen.De Centrale Bank heeft vandaag tijdens een reguliere vergadering met de bankinstellingen van Suriname, een vergadering die reeds de afgelopen week was uitgeschreven, deze aangelegenheid ook aan de orde gesteld. Alle directies van alle handelsbanken in Suriname hebben zich verontwaardigd geuit en zich unaniem van het artikel in de Ware van Tijd van vandaag gedistantieerd. De Centrale Bank volgt de ontwikkelingen in de financiële sector van ons land op de voet en beijvert zich om voortdurend in overleg te treden met alle actoren om uitdagingen gezamenlijk het hoofd te bieden. Op verantwoorde wijze en met het volste vertrouwen wordt gewerkt aan een kapitaalinjectie bij de DSB zodat deze instelling weer volledig aan de solvabiliteitsnormen van de CBvS zal voldoen. In dat opzicht wordt uitgekeken naar instellingen van goede reputatie in eigen land, in de regio en ook internationaal.'