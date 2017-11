Bestuursleden van de VRTS na het bezoek aan minister Jerry Miranda. Van l-r: Charles Vervuurt, Anwar Lall Mohamed, Faried Pierkhan, Gerrit Baron en Werner Duttenhofer Jr. (Foto: René Gompers)





Het bezoek aan de minister was eigenlijk bedoeld om te praten over bepaalde regelingen en betalingen. Echter is het door het uit de lucht halen van het programma anders afgelopen. Het gebeuren is ruim anderhalf uur het onderwerp van gesprek geweest. “Het was geen onaangenaam gesprek,” deelt Faried Pierkhan, directeur vanen ondervoorzitter van de VRTS na afloop mee aan Starnieuws. “We hebben de minister om nadere toelichting gevraagd, want de redenen die zijn opgegeven in zijn brief zijn vaag. We hebben ook gevraagd om tot een vergelijk te komen.”Het satirische programma, waarbij politici flink op de korrel worden genomen, is voor onbepaalde tijd uit de uitzending. Pierkhan benadrukt dat dit besluit niet betekent dat de opdracht van de overheid is uitgevoerd. “We zoeken rust in het geheel. De presentator is ook gedemotiveerd geraakt door de brief van Miranda. Het is een persoonlijke uitzending, hoewel het bedrijf verantwoordelijk is voor de inhoud. We hebben een vakantie voor hem ingebouwd. Maar hij komt sowieso terug. Er wordt ook nagedacht in welke vorm het programma door zal gaan,” deelt Pierkhan mee.De media-eigenaar wil ook weten hoe programma's worden getoetst om als ‘goed’ te worden bestempeld. “Er is eigenlijk geen toetsingsregeling. Want wat die ene zwart ziet, ziet de andere niet zo. Dat is het verschil. Wij zeggen dat het verschil bij de rechter beslecht moet worden. Daarom hebben we in de brief aan Miranda gesteld: je brief is niet duidelijk voor ons, geef expliciet aan wat er verkeerd is. Aan de hand daarvan kunnen wij correcties plegen als die inderdaad nodig zijn. Zo hoort het," zegt Pierkhan.René Gompers