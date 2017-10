Ongelijkwaardigheid en onrechtvaardigheden nemen binnen onze samenleving dagelijks toe. De voorbede van de partij in verband met Divali gaat vooral naar hen die dit dagelijks ervaren en ermee worstelen.De terugkeer naar huis is een centraal concept in de Ramayana, waar de gelovige niet terugkeert naar een specifieke plaats, maar naar God en het vinden van een huis in God. In het Hindoeïsme is Divali het festival van lichten, het markeert de terugkeer van de Heer Ram uit ballingschap terwijl kleine lampen zijn weg naar huis verlichtten. Vandaag vieren wij de triomf van Heer Rama over de duivel koning Ravana, en goed over het kwade. We vieren de overwinning van waarheid over duisternis en van het licht en de onsterfelijkheid over de dood.De voorwaarden om succes, hoop, liefde en wijsheid te scheppen liggen voor het oprapen. Laten we deze belangrijke dag tot ons nemen en het achterliggende doel van onze Surinaamse dag nastreven. Liefde voor elkaar, verdraagzaamheid en harmonie is het licht waarnaar wij dorstig smachten.Wij hopen dat de aura van Heer Ganesha en Godin Lakshmi moed en welzijn in uw leven creëren. Dat de vreugdevolle viering van dit goddelijke festival uw hart vult met nooit beëindigende vreugde en geluk.Wij wensen u een gelukkig Divali toe.