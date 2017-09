De club van Ronnie Brunswijk, Inter Moengo Tapoe, heeft de Presidentscup gewonnen. De clubleden met hun prijs. (Foto: Ala-D Media)





Met nog een kwartier te spelen in de eerste helft, ramde een bal van Stefano Rijssel de deklat. Tegen alle verwachting in kwam Papatam op voorsprong door balverlies in het centrum bij Inter. Papatam ging snel in de aanval en op rechts schoot Densel Piniaal de 1-0 binnen. Dit was ook een van de weinige kansen van de ploeg die direct werd benut. De voorsprong van Papatam was van korte duur. Het was Donnegy Fer die op aangeven van Miguel Darson de gelijkmaker noteerde voor Inter: 1-1. Centrale verdediger van Papatam Gevitoen Asaiti moest vroegtijdig worden gewisseld vanwege een blessure. Dit was een duidelijke aderlating voor Papatam.In de tweede helft maakte IMT-ploeg duidelijk dat zij de kampioen is. Er kwam meer opleving in de strijd, want vroeg in de tweede helft nam Inter de voorsprong. Een misser van de uitgelopen doelman van Papatam werd afgestraft. Emilio Limon werkte de bal op de rand van de 16 meter goed af: 2-1.Romeo Kastiel maakte er 3-1 van, na een mooie tik-tak met Romano Holtuin. Naldo Kwasie kon nog uit de rebound van de doelman 4-1 aantekenen voor Inter.In blessuretijd pikte Papatam nog een doelpunt bij waardoor de eindstand 4-2 werd.De aftrap en prijsuitreiking werd namens de president verricht door minister Joan Dogojo van Sport en Jeugdzaken. Met de wedstrijd tussen deze twee districtsploegen Inter Moengo Tapoe en Papatam is het voetbalseizoen 2017-2018 van de Surinaamse Voetbal Bond officieel begonnen.Ala-D Media