Orkaan Maria koerst naar de Amerikaanse Maagdeneilanden en Puerto Rico. (Beeld: BBC)





Skerrit zei dat het dak van zijn huis is weggerukt en dat hij “helemaal was overgeleverd aan de genade van de orkaan.” Nadat hij werd gered, merkte hij op dat zijn grootste angst is om in de ochtend wakker te worden met nieuws over ernstige lichamelijke letsels en mogelijke sterfgevallen door aardverschuivingen die zullen worden veroorzaakt door aanhoudende regen.Maria volgt ongeveer het hetzelfde spoor als Irma, de orkaan die de regio eerder deze maand heeft verwoest. De orkaan heeft maximaal aanhoudende winden van 260 km per uur. Na zijn landing in Dominica was Maria gedegradeerd tot een categorie 4, maar is intussen weer enorm aan kracht toegenomen.Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) die de regio volgt, voorspelt levensbedreigende modderstromen, flitsstromingen en vloedgolven.Dominica, een voormalige Britse kolonie met een bevolking van 72.000, is minder dan 50km lang en 25km breed. Het oog van Maria heeft het eiland direct geraakt. Kort na middernacht is het aan land gekomen in Dominica. Premier Skerrit heeft de schade heeft de schade "verwoestend" en "verontrustend" genoemd."Mijn focus is nu om degenen die gevangen zitten, te redden en medische hulp te garanderen voor de gewonden," zegt hij. De premier heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. "We hebben hulp nodig, mijn vriend, we hebben alle soorten van hulp nodig."Maria heeft zich binnen enkele uren van een categorie drie versterkt tot een brute categorie vijf, wat een onverwachte shock was voor de mensen in Dominica.Een factor in zijn snelle ontwikkeling is dat de omliggende zeewatertemperaturen momenteel abnormaal hoog zijn met een marge van ongeveer een tot twee graden, zegt BBC-weerdeskundige Steve Cleaton. De verhoogde zeewatertemperatuur heeft bijgedragen tot de snelle ontwikkeling van dit weersysteem, in combinatie met andere zeer gunstige atmosferische omstandigheden in de omgeving zoals lage winden.Maria beweegt zich momenteel buiten de zuidkust van het Franse eiland Guadeloupe, waar de overheid de inwoners heeft aangespoord om onderdak te zoeken en onder geen enkele omstandigheid buitenhuis te gaan. Montserrat, een Brits Overzees Gebied, net in het noorden, zal daar waarschijnlijk ook worden geraakt.Beide eilanden hebben orkaan waarschuwingen uitgegeven, evenals St Kitts en Nevis, de Amerikaanse Maagdeneilanden, de Britse Maagdeneilanden en Puerto Rico. Er gelden tropische stormwaarschuwingen voor Antigua, Barbuda, St. Maarten en Anguilla. Het zijn allemaal eilanden die nog herstellen van de verwoestingen die orkaan Irma heeft aangericht. Er is een soortgelijke waarschuwing voor de Nederlandse eilanden Saba en St Eustatius.De Britse autoriteiten die op de Britse Maagdeneilanden bezig zijn met hulpprojecten na orkaan Irma, vrezen dat het puin dat Irma heeft achtergelaten, kan worden opgepakt door Maria wat een extra bedreiging vormt.Omdat de orkaan Dominica in de nacht heeft getroffen, is het nog onduidelijk hoe groot de schade is. Het Franse grondgebied Martinique is getroffen door stroomonderbrekingen, maar zou ernstige schade zijn ontlopen. “Verkenningsoperaties zijn nog steeds aan de gang, maar we kunnen al zien dat er geen significante schade is”, citeert persbureau Reuters, Jacques Witkowski, hoofd van de Franse civiele bescherming en crisishulp.Het nieuwsagentschap AFP zegt dat er meldingen waren van overstromingen, modderstortingen en stroomuitval in delen van St. Lucia. Beide gebieden hadden hun orkaan waarschuwingen gedegradeerd naar een tropische stormwacht. In dit deel van de wereld is het gevaar echter niet altijd geweken wanneer de orkaan verder trekt. Zware regen betekent dat modderstromen nog steeds een risico kunnen vormen.