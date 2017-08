Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme enthousiast over resultaat Hacketon. (Foto: René Gompers)





De vijfde editie van de Hackathon, traditioneel gehouden in het Telesur Opleidingscentrum is achter de rug. 51 coders, grafische ontwerpers, modelers en animators, verdeeld over tien groepen, hebben meegedaan aan het evenement. De deelnemers zijn overwegend jeugdigen. In 24 uur zijn er werkende ‘mobile games’ gebouwd die toerisme, onderwijs, volksgezondheid en financiële educatie ten goede komen.Welzijn is zichtbaar onder de indruk van de prestaties. De energie in de zaal, wanneer de deelnemers 'We will rock you' scanderen, is zinderend. Welzijn is niet stil blijven zitten en heeft de deelnemers met enthousiasme aangevuurd. De bewindsman benadrukt een paar keren dat de toepassing van technologie cruciaal is voor de vooruitgang van het land. Hij is voorstander van het digitaliseren van “de schoolboeken waar ik zelf veertig jaar geleden uit heb geleerd.” Het bespaart niet alleen op kosten maar maakt les volgen gemakkelijker en leuker voor de tegenwoordige jeugd, stelt hij.De minister geeft aan dat de apps die toerisme ten goede kunnen komen ook goed zijn voor het ministerie. Hij deelt mee dat de groep ICT-ers mag uitkijken naar een stootje in de rug. Met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) wordt een programma opgezet om met buitenlandse consultants de beste groepen verder te trainen zodat zij doorbreken in de sector. “We kunnen je de garantie geven dat je over een jaar of twee op een professionelere manier zal kunnen werken want je gaat geld verdienen!”Het ministerie laat een nieuwe app voor consumenten bouwen. “Prijscontrole in de supermarkten is eigenlijk een beetje achterhaalt,” stelt Welzijn. “De slimme consument zal met de app direct kunnen zien hoeveel hij zal betalen bij de dichtstbijzijnde winkel.” De app wordt als alles meezit in september gelanceerd. “De consument kan dan gewoon van thuis nagaan hoeveel geld hij zal neertellen bij winkel x voor bruine bonen, kip en suiker,” illustreert Welzijn. “Hiermee komen we niet alleen de consument tegemoet maar ook de ondernemer. Er zal concurrentie ontstaan omdat de ondernemer ook kan zien welke producten bij welke winkels goedkoper zijn. Belangrijk is dat de samenleving er voordeel aan zal hebben.”De plannen van Welzijn zijn toegejuicht door de aanwezigen. Ze stellen het zeer op prijs dat de minister zijn ruggensteun toezegt. “We kijken er naar uit,” merkt Theo Boomsma van IT-Core na de toespraak van de minister, luid op in de microfoon. “We kijken ook uit naar het terugdraaien van de invoerrechten op computer items en online payment.” Online betalen, in het bijzonder via de telefoon, is nog steeds niet mogelijk in Suriname. Dit is een grote stagnatie in de verdere ontwikkeling van de geproduceerde apps door de jaren heen.René Gompers