Zuid-Afrika kampt met een uitbraak van vogelgriep.





Zokwana zei dat de overheid zou overwegen om geschikte eieren te importeren om de leemte van het aanbod te helpen dichten. Bij de uitbraak van vogelgriep eerder dit jaar zijn duizenden kippen het slachtoffer geworden van de ziekte. De buurlanden van Zuid-Afrika hebben daarop een importverbod uit Zuid-Afrika ingesteld.Het H5N8-virus is in de afgelopen twee jaar in verschillende landen in Europa, Afrika en Azië waargenomen. Het virus verspreidt zich door de migratie van wilde vogels. De ziekte is zeer besmettelijk en dodelijk bij gevogelte, maar heeft weinig gevaar voor de menselijke gezondheid.