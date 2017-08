Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid.





Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zegt aan Starnieuws dat met medewerking van de PAHO, Guyana, de douane en Gum Air snel gehandeld is. Ook PAHO Guyana heeft een bijdrage geleverd opdat de vaccins zo snel mogelijk naar Suriname konden komen.3000 pentavalent vaccins zijn geleend bij Guyana om de achterstand van kinderen die gevaccineerd moeten worden in te lopen. De achterstand op DKT en bOPV vaccins zal ingelopen worden volgens de regels van het Kindervaccinatieprogramma.Er is een spoedbestelling via het PAHO revolving Fund geplaatst, waardoor de vaccins binnen enkele weken in Suriname zullen aankomen. Dan zal ook Guyana haar deel terugkrijgen. Minister Pengel is blij dat het programma weer opgepakt wordt. Er zal een extra monitoring plaatsvinden opdat alle kinderen gevaccineerd kunnen worden. Ook op ouders wordt een beroep gedaan om het vaccinatieschema van hun kinderen goed bij te houden.