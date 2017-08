De kraan wordt opgedraaid door minister Regilio Dodson. Links dc Laksmienarain Doebay. In het midden Assembleelid Naomi Samidin en SWM-directeur Marlon Oosterling.





De kraan werd opengedraaid door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, samen met directeur Marlon Oosterling, districtscommissaris Laksmienarain Doebay en Assembleelid Naomi Samidin (NDP). Nu het net is aangelegd, kunnen de huizen worden aangesloten.Samidin is blij dat de bewoners van deze omgeving binnenkort kunnen beschikken over veilig en gezond drinkwater. Zij voerde aan dat er een incassokantoor van de SWM moet komen in Saramacca waardoor mensen niet tot naar Paramaribo moeten om de rekening te betalen. Tijdens de ceremonie werd toegezegd dat binnenkort een incassokantoor van de SWM een feit zal zijn.Minister Dodson die in zijn vorige baan bij Staatsolie veel in het gebied vertoefde, merkte op dat al jaren gevraagd wordt om waterleiding. Hij is zich ervan bewust hoe belangrijk deze stap is voor de mensen in de omgeving. De bewindsman is blij dat het nu zover is. Hij deed een beroep op de mensen en de lokale vertegenwoordigers om erop toe te zien dat het net niet wordt vernietigd door personen die zonder toestemming van de SWM graafwerkzaamheden verrichten. De bewindsman zei dat hij ook Staatsolie erkentelijk is voor het bereikte resultaat.