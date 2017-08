Velen zijn in hun slaap verrast door de modderlawine in het Regent district in Sierra Leone. (Foto: BBC)





Veel mensen lagen nog te slapen toen het ongeval zich heeft voorgedaan. Vicepresident Victor Bockarie Foh van Sierra Leone zegt dat het "waarschijnlijk is dat honderden dood liggen". Het aantal slachtoffers zal naar verwachting stijgen.Foh heeft het nieuwsagentschap Reuters verteld dat de ramp zo ernstig was “dat hij zichzelf gebroken voelt.” Het gebied zal volgens hem worden afgesloten als mensen moeten worden geëvacueerd. Er wordt gevreesd dat velen nog gevangen zitten in hun huizen.Bewoners probeerden met hun blote handen lichamen uit de rommel en modder te halen. Het ergste getroffen gebied is het Regent-district aan de rand van Freetown. Tientallen huizen zijn daar onder de modder begraven toen de heuvel in de vroege ochtend instortte.Een woordvoerder van het Rode Kruis zei minstens 205 lichamen zijn gebracht naar het centrale mortuarium in Freetown. Een andere woordvoerder voor het Rode Kruis, Abubakarr Tarawallie, vertelde de BBC dat de vrijwilligers en het personeel van de organisatie betrokken zijn bij zoek- en reddingsoperaties. De getroffen mensen hebben onmiddellijk behoefte aan onderdak en dekens, zei hij. Hij voegde eraan toe dat minstens 100 woningen zijn begraven en dat sommige zijn ingestort nadat een gedeelte van de Sugar Loaf-berg voor zonsopgang afkalfde.Het nieuwsagentschap AFP heeft later vermeld dat het totale dodental van overstromingen in en rond de hoofdstad was gestegen tot 312. Honderden zijn dakloos geworden door de modderlawine.Overstromingen zijn niet ongebruikelijk in Sierra Leone, waar onveilige woningen in voorlopige nederzettingen door zware regen kunnen worden weggespoeld. De regen raakt vaak gebieden in en rond Freetown, een overvolle kuststad van meer dan één miljoen mensen. Moessonregen die in 2015 dodelijke overstromingen had veroorzaakt, had tien mensen het leven gekost en duizenden dakloos gemaakt.